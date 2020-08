Columnistas

En tiempos de pandemia, los temas más falseados han sido los relacionados con ciencia y salud, sobre todo con tips de prevención, según la Revista Internacional de Información y Comunicación Científica, El Profesional de la Información. Pese a la avalancha de información que recibimos diariamente de las redes sociales, casi de forma empírica y más cultural que algo aprendido, los ciudadanos pareciera que día con día logran educación digital, la gente más consciente sabe cuándo una cuenta de redes sociales es manejada por bots, porque muchos de estos perfiles son fríos, comentan poco y son mediocres, entonces se engañan quienes quieren. Un bot de las redes sociales es como un robot, es más, un programa informático que finge ser humano aproximándose al comportamiento de una persona dentro de internet, pero que realiza de forma automática tareas como posteos en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, entre otras, lo cruel es que también hay miles de ciudadanos sin saberlo, responden y hasta confrontan a estos robots.

Ciudadanos contestando a bots en las redes, compartiendo o disintiendo sus contenidos, entonces humanos respondiendo a robots en un mundo controlado por formatos y plataformas, donde las redes sociales son la nueva plaza pública, donde se abordan incluso hasta las recetas a todos los males que aquejan a la sociedad. Hay impedimentos para los frente a frente, se facilita la polarización de una nación, solo caben las verdades absolutas de un sector y de otro, sin oportunidad para dialogar, de hecho, las redes sociales se están usando hoy día en tiempos de pandemia, más para debates y confrontación y se viene la pregunta qué país construimos a través de nuestras tolerancias y disensos.

No debiera ser en las redes sociales que se aborden los problemas, y aunque sirven para desahogos y dejar posiciones sentadas, urge que las partes generen y exijan espacios para diálogo, entendimiento y comunicación. Una estrategia de integración e integral ayudaría a ver y cubrir frentes que no se están atendiendo. Cuando hay conflicto o crisis hay diversidad de opinión o criterio de las partes que se involucran. Las redes sociales no se pueden regular ni restringir, a pesar que son la nueva plataforma para expresarse y no hay ningún tipo de control, así que, aunque sean necesarias para socializar y mercadear, el uso de las mismas en sociedades polarizadas se vuelven armas de ataque y defensa