a altura en política se mide por la integridad en las actuaciones de quienes se dedican al ejercicio de la política. Por lo elevado de sus ideales y su determinación por alcanzarlos. No por lo engolado que puedan resultar sus fingidos modales, o por su repentina generosidad para regalar lo que no les cuesta o por la acumulación hecha de bienes ajenos. Menos por las sospechosas afirmaciones piadosas de un supuesto cristianismo. Más dudas crean con esas actitudes que les era desconocidas hasta, que, oh revelación, deciden que deben luchar por el bienestar del Pueblo. Ah, el Pueblo!! La altura en política aunque vinculada, tampoco es equivalente a la estatura personal, pero difícilmente quien no encarna cierta grandeza podría encarnar estatura personal respetable y alguna altura política. Quienes se dicen abanderados de los intereses del pueblo pero no escatimaron esfuerzos para obstaculizar con avalanchas de piedras la lucha contra la corrupción, hasta neutralizarla, tendrán altura política? Quienes se condonaron deudas, lo que no les correspondía y en detrimento del patrimonio de la nación, de que altura estarán presumiendo? Quienes usan el poder para evadir el castigo de sus delitos y convertirse en figuras simbólicas de la impunidad, pueden ser a la vez, abanderados de la altura? Acaso quienes hablan de democracia y estado de derecho y los transgreden en sus espacios de poder, gozan de altura? La altura tampoco es, mucho menos, callar la verdad. La política es confrontación, articulación y consenso. Debe ser el encuentro de la verdad. No su ocultamiento bajo una distorsionada altura. Que no lo es. Qué clase de política seria esta, más de lo mismo, si no se develan actos de corrupción en los aspirantes. Si no se muestran las debilidades que le son propias y que implicarían su fracaso y por tanto el de la nación, con su conducción? Verdades demostrables se entiende. La verdad es lo que debe ser el parámetro para medir la altura. No el encubrimiento, menos la mentira