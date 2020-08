Columnistas

Hace unos pocos días fue presentada, en una comparecencia vía Zoom, una nueva alianza político electoral en el país integrada por la Democracia Cristiana, el disidente movimiento de “Pepe” Lobo y su hijo, el nuevo partido de Marlon Escoto, la Unificación Democrática y el diputado Enrique Medina, ex de Alianza Patriótica, y quien también está formando una nueva agrupación. La conforman cuatro partidos minoritarios, dos de ellos en proceso de formación y pendientes de ser aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Lo que todos tienen en común es su diminuto tamaño electoral, desde ya se sabe que son ínfimas las posibilidades de obtener un mediano desempeño en la atracción del voto en el nivel presidencial, quizá lo que logren son un par de diputados y alcaldes. Y es en esa parte donde entra la otra característica de esa “aliancita”, se trata de una unión de ciertas figuras o personajes políticos, ello puede servir no para asustar a sus rivales, sino para obtener algunas migajas del pastel. Es obvio que en Honduras hay algunas fuerzas políticas que existen no para ganar, sino para ver qué consiguen con los gobiernos y eso les produce algún rédito económico. Se pudo ver y escuchar en la comparecencia vía Zoom, a directivos de la DC, también a “Pepe” y Jorge Lobo, Marlon Escoto, Alfonso Díaz y Enrique Medina; el común denominador de sus participaciones es que no propusieron nada concreto, no dijeron nada nuevo, no hubo un discurso alternativo. Tan poca imaginación tienen esas cuatro agrupaciones que ni nombre le pusieron a su alianza. Mientras no muestren algo distinto, esta unidad de fuerzas minúsculas será vista como un intento timorato, vale decir, como un esfuerzo solo para probar coaligados sacan una cuota mínima de poder, para tener derecho a poder sentarse en la mesa, con los que ganen las próximas elecciones, eso no es serio y la gente bien lo sabe. Esa es una, de las varias razones, que vengo esgrimiendo para oponerme a la proliferación de partidos que no representan a nadie, pero que son perfectos mecanismos de chantaje, de búsqueda de utilidades económicas para unos pocos personajes, que valiéndose de algún perfil público que poseen se lanzan a la aventura de formar nuevos partidos. Con acertada razón mucha gente califica esto de formar partidos como una nueva forma de agenciarse dinero rápido y fácil en Honduras. Lo que sí está claro en el panorama político nacional es que desde las pasadas elecciones de 2017, Honduras ha entrado en una nueva etapa electoral, con la aparición de alianzas electorales con clara opción de triunfo. Pese a que en el pasado ya se había intentado, por cierto pocas veces, no habían tenido la fuerza que tuvo en la última contienda electoral, en la que por un margen pequeño de votos no ganó la oposición. Este ejercicio de alianzas de fuerzas políticas, junto con sectores sociales, es seguro que se repetirá en noviembre de 2021. Existe ya otra alianza opositora, que tiene bastante tiempo de estarse estructurando, que será distinta a la 2017, esa otra será la gran competidora para intentar arrebatarle el poder al Partido Nacional, que hoy es la fuerza política a vencer. Ese proyecto de alianza opositora es liderado por Salvador Nasralla, apoyado por Luis Zelaya, Suyapa Figueroa, el CNA, Fosdeh, algunos líderes de la Cámara de Comercio de Cortés, algunos empresarios fuertes de origen árabe y muy especialmente con el apoyo político y económico (bajo, bajo) de la Embajada Americana. A esa fuerza política antagonista sí hay que ponerle mucha atención