Columnistas

Es una buena señal que la ciudadanía se exprese. Sin importar el canal empleado, sea este tradicional o nuevo, habitual o poco ortodoxo, siempre es mejor que las personas expresen lo que sienten y opinan sobre un tema de interés público a que guarden silencio y oculten su parecer. Con frecuencia encontramos por ahí personas que nos conocen, reconocen (o así lo creen), contándonos qué piensan de alguna situación determinada, interesados en aprovechar lo expresado como pieza de cambio para iniciar una conversación. Cada cabeza es un mundo, reza un conocido dicho popular, pero cuando se trata de asuntos de interés colectivo con frecuencia esos mundos rotan en sincronía y el resultado es un intercambio grato de saberes y pareceres, que pueden llegar a servir de barómetro para aquellos a los que nos interesa el pulso de la opinión pública.

Debido a que ya pasaron bastantes años para recordarlo en detalle y porque mis intereses infantiles dominaban mi atención, no puedo precisar el contenido de las pláticas entre mi padre y don Armando Q., nuestro barbero, o las que sostenía con don Pedro P., nuestro sastre. Mas aún con la parquedad y prudencia que le infundieron sus convicciones (debido a su pertenencia sindical y su aguda comprensión del entorno político del país), yo captaba en sus conversaciones, entre tijeretazo y tallado, un ir y venir de asentimientos o desacuerdos sobre lo bien o mal que marchaban las cosas en el país y sus devenires. Con música de fondo de Radio Monumental o el olor de un hogareño café santabarbarense esperando en la taza, la barbería y la sastrería funcionaban para mí como una improbable cátedra para la vida. Con el pasar de los años, yo mismo he tenido conversaciones similares mientras me corto el cabello o me mido un traje, así que tengo muy presente dónde y con quiénes aprendí que la realidad ciudadana se podía comprender mejor si se escuchaba con atención la perspectiva de quienes se ganan la vida interactuando con variadas personas de múltiples intereses y orígenes. Así fue que sacar plática a taxistas o tenderos se me hizo habitual, en cualquier ciudad o país en que vivía o iba de visita, tan solo para “medir el pulso del sentimiento colectivo” o al menos de una parte de este.

Como a muchas palabras se las lleva el viento -salvo que la tradición oral las atrape y atesore-, las páginas de diarios, libros y periódicos de toda época han sido muy útiles para recoger ese “animus” de las personas y colectividades en momentos determinados de la historia. Pero no son las únicas formas: cegados por las nuevas tecnologías en las que lo visual, pasajero y desprolijo son la norma, tendemos a olvidar que antes del papiro y el papel, los seres humanos pintaron e inscribieron en muros de piedra sus opiniones de los hechos.