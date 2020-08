Columnistas

Los docentes de Honduras recibimos infinitos mensajes, ante los que debemos responder de inmediato. Son preocupaciones de los alumnos, de sus madres, padres o encargados. Cerca de la mitad de nuestros estudiantes tienen uno o sus dos padres en el extranjero. Muchos son hijos de madres solteras trabajadoras. En general nuestros remitentes han sido siempre olvidados por el gobierno. Sus familias no tienen suficientes recursos para su alimentación o salud, peor para internet en esta pandemia, en la que sólo los que tienen conectividad son medianamente atendidos.

Escribió una madre: “En el trabajo cuesta que me paguen y no me ajusta para el internet”. Un alumno escribió: “Durante esta cuarentena le he estado ayudando a mi abuelo en la agricultura, de vez en cuando me da unos 15 lempiras, cuando puedo le pongo una súper recarga de 25 lempiras a mi teléfono y cuando me caen los WhatsApp, caen un montón de tareas”. A otro docente le escriben: “En mi casa no tengo wifi, mis padres no tenían trabajo entonces empezamos a vender frutas y verduras en la calle”. “Soy alumna de administración hotelera, me cuesta informarme porque no meto internet al celular”. Una alumna dice: “Me estoy poniendo pilas, soy la única que le ayuda a mi mamá, ella pasa enferma. Estoy atrasada con las tareas”. Otra estudiante escribió: “Soy de Los Planes, municipio de Meámbar. En esta aldea no tenemos el acceso fácil al internet, para poder tener las tareas subimos al bordo de un cerro que está de 15 a 20 minutos y poder encontrar señal para el celular. Tengo que esperar ahí un tiempo a que se descarguen. Vivo sola con mi papá y no tengo quien pueda ayudarme en la casa”. Otro dice: “Por favor que me puedan tener un poco de paciencia por la situación en que estoy, tengo tareas que no he podido entregar. No quiero perder mi año”. Otra docente recibió: “Quiero un gran favor, soy la mamá de los muchachos que vinieron de traslado, es que fíjese que no tengo comida y tengo seis niños y yo quiero que si por su medio me ayudan si puede, perdone”. Otro mensaje: “Yo no sé qué hacer mi situación de seguridad se ha empeorado porque me mataron a mi hermano hace un mes, viera”. Los mensajes no dejan de llegar. Dicen otros: “Agradezco la comprensión de los profesores y profesoras, soy madre de seis alumnos de diferentes niveles preparatoria, primaria, secundaria, universidad y es difícil, colapsó el celular, trabajan en uno para todos, luego la señal era débil. Gracias por los folletos que dan en el colegio”.

Para los docentes la situación es difícil, asumir todo esto y dar respuestas animándolos a todos. Debemos ser empáticos, creativos, comprensivos, prácticos. Hay que responder con esperanza cada mensaje, cada llamada. Nos toca animar a los olvidados por el gobierno, a los más pobres, a esos alumnos que les llegarán tarde las recargas y los folletos de estudio que el gobierno no ha podido lograr hacer realidad en cinco meses. Ahora ha salido un diputado incapaz de enfrentar la realidad, que en vez de gestionar fondos para la educación de Honduras está proponiendo cancelar el año escolar con una aprobación automática que es una aberración pedagógica y política. Lo correcto es que el gobierno aumente su inversión en educación, legislando mecanismos para evitar la corrupción. Si no es así los niños y jóvenes de Honduras crecerán preguntándose: ¿Dónde está el dinero?