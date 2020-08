Columnistas

¿Dónde está el dinero? El dinero. Los cientos de millones de paradero desconocido, los miles y miles de lempiras que eran, son, para afrontar la pandemia. Todo dueño de dinero tiene el derecho de preguntar dónde está su dinero. Y el deber. No es asunto de que se le pierdan sus recursos, aunque le sobraran, menos cuando no es ese el caso y que le resulte en indiferencia. Exactamente igual, todo el responsable del manejo de dinero ajeno, con mayor razón aun, tiene el deber de exigir y dar una respuesta a la pregunta “¿dónde está el dinero?” Ser celoso administrador de los recursos, el que tenían bajo su cuidado y parece haberse esfumado. Ofenderse y hacerse los enojados por el reclamo legítimo del dueño del dinero, el pueblo, les queda pésimo. No les luce. Ese teatrito les empeora la imagen y les desvanece del todo, lo que les quedaba de credibilidad entre sus cercanos. ¿No es vergüenza lo que debieran sentir y expresar? Cada declaración aciaga ha debido ser sustituida por una súplica de perdón y la promesa de hacer lo que se tenga que hacer y aquí sí se vale, para recuperar ese dinero del pueblo. Es humor negro, si es de muerte de lo que trata. El grafiti “¿Dónde está el dinero? #Honduras lo exige” es evidencia contundente de ciudadanía. La más importante manifestación democrática de las últimas décadas. De profundo amor patrio. Y de coraje. Y de indignación. El ingenio que concibió el mensaje y las manos que lo plasmaron debieran conducir a Honduras. Si pudiéramos conocerles. Lo inaudito ha sido la intención malograda de colaboradores del alcalde capitalino de borrar la leyenda que es clamor ciudadano. Debieron actuar al margen de la voluntad de “Tito” Asfura. No se le podía ocurrir al más popular de los políticos en el poder, tan desafortunado encargo. Ve y con el aceite quemado que no pudo borrar la preclara leyenda, le hayan freído sus aspiraciones. A continuar preguntándoles en todos los espacios, “¿Dónde está el dinero? #Honduras lo exige”. Hasta que aparezca.