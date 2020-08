Columnistas

Que importa si antes, ignorando argumentación válida y los intereses patrios, hacían lo que tenían que hacer para que la Segunda Vuelta Electoral no fuera aprobada. Qué importa si ahora cambiaron de opinión y si tampoco son los más altos ideales los que les motivan para ordenar que esta vez sea implementada. Lo que sí importa es que al introducirse el balotaje a nuestra legislación electoral, se va a tener la oportunidad de volver a elegir entre los dos candidatos más votados. Surge la esperanza de que a partir de entonces la figura presidencial comenzará a recuperar la legitimidad indispensable para incidir efectivamente en la consolidación del Estado de derecho. Entre varios otros. Eso es lo ideal y sí, lo más ingenuo. Pero hay que perseguirlo. Es deber ciudadano. Lo que estamos viendo y padeciendo, aun no les es suficiente a los todavía dueños de los tres partidos políticos mayoritarios para despojarse de sus ambiciones y abandonar sus malas artes. ¿Hasta cuándo? ¿Qué necesitan para rectificar? Tanto dolor por los problemas sociales agravados en forma tan terrible en este tiempo, tanto rechazo a la cultura antidemocrática que crearon, tan enorme repudio a la sub cultura pro corrupción que instauraron en el engranaje del Estado, no les disuade de buscar la forma de burlar la voluntad popular si no les es favorable. Al ser el aspirante presidencial preferido del electorado, hoy y quizás en las elecciones también, alguien ajeno a sus intereses, ya acarician la idea de impedirle el ser electo mediante su coalición en contra, en un balotaje. Errado puede salirles ese cálculo. Mejor harían en fortalecer sus partidos políticos, en democratizarlos, en asegurar la transparencia electoral que resulte en candidatos honorables, sin indicios que les retraten como futuros saqueadores del erario capaces de ganar las elecciones. Nunca es tarde para que aprendan que a la patria se le ama, que a la patria se le sirve, no se le despoja ni de sus riquezas ni de su dignidad.