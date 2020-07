Columnistas

Pandemia global: coronavirus. Tras el anuncio de esta fatalidad por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), enseguida, en todas partes, los políticos tomaron la palestra y vocería de la crisis. Paradójicamente, en vez de poner al frente a los médicos y científicos, los colocaron tras bastidores. Quizá, pensaron que era el momento de demostrar su “super naturaleza humana inventada”; ser garantes del pueblo o ganar para sí mismos nuevas elecciones.

La constante decadencia política los mantiene urgidos de repuntes eleccionarios. La pandemia, a nivel global, en América, Centroamérica, y no queda exenta Honduras, ha sido gestionada de manera errática. El problema es la ideología del mercado. Un mayor problema que el coronavirus es el mercadovirus y estos son los síntomas: 1) la destrucción creadora; 2) la flexibilidad del mercado laboral; 3) la deseconomía y contracción de remesas; 4) la dependencia tributaria improductiva. Dos contra principios más dos realidades económicas disfuncionales.

La destrucción creadora: existen los políticos negacionistas. No es que sean ingenuos y no crean en el coronavirus. Ellos son férreos defensores del mercado. Es más, si no son mercaderes directos, son títeres de los mercaderes. Son gobiernos corporativos. Y existen los políticos alarmistas. Se apresuraron a cerrar y decretaron el confinamiento para que con la gente en casa operara el sálvese quien pueda.

En el fondo, pensaron en un “contagio de rebaño” que, pasada la mortandad, ya reabrirían la economía, con un luto mentiroso. Otra tipología son los populistas. La pandemia les cayó bien para su asistencialismo que es sinónimo de votos. No se escapan los dictadores. Las discordias políticas traen a esas economías en declive y sumando la pandemia avizoraron un fin de su “reinado intranquilo”. Por ello, tomaron en sus manos la vida de la gente y nunca decretaron confinamiento real.

En todos, prevalece la economía sobre la salud. Pero, los peores son los erráticos. El mismo para-cirquero que pide “Quédate en casa”, acto seguido te invita a ser parte activa de la “Apertura Económica Inteligente”. Joseph Schumpeter, economista de la innovación y el emprendimiento, es el mentor de la teoría económica de la destrucción creadora. Un empresario nuevo destruirá al empresario viejo.

Ese tipo de creación soporta destruir vidas, naturaleza y culturas, con tal de maximizar las ganancias. Eso mismo están haciendo los erráticos, están destruyendo las vidas, mientras recrean sus negocios. Han destruido la salud y la economía juntas. Esto, en perspectiva psicosocial genera incertidumbre individual e inoperancia colectiva. En otras palabras, un miedo paralizante del desarrollo: una improvisación fatal y “destrucción destructora”.

La flexibilidad del mercado laboral: Ya días, acompañado por la ausencia de la ciudadanía, por los mismos sindicatos y con la venia de los negacionistas, los alarmistas, los populistas, los dictadores y los erráticos; la globalización, las transnacionales, el mercado y las empresarialidades locales, usurparon la estabilidad laboral. En este caso, la pareja ideal de la destrucción creadora es la flexibilidad del mercado laboral.

Exigen al trabajador adquirir todas las competencias, en un mundo de desiguales. Los que están excluidos de este alcance, por encima, son penalizados. Los pésimos resultados institucionales del desequilibrio del mercado laboral son pagados por cada individuo pobre. De todas maneras, este es el lado del empleo de explotación. En cuanto al empleo decente, una digna colocación, que incluya la estabilidad laboral, no depende de las mejores cualificaciones, sino del tipo de relacionamiento con aquellos (erráticos y otros). La “pandeconomía” ha venido a acelerar este proceso “esclapitalista”.

El ejército de desempleados se ha incrementado y suma: los excluidos, los vulnerados (pasados al asistencialismo), los suspendidos, los despedidos, los estables en zona de riesgo. Ante ello, los dueños de la gobernabilidad fingen que les duele la pandemia, pero ruegan con quedarse solamente con los empleados temporales. Avanzan a paso gigante en la flexibilidad del mercado laboral: contratar rápido y despedir rápido. Es el oscuro legado de Milton Friedman, que psicosocialmente aumentará los trauma por pérdida de la vida y pérdida del empleo.

Ya la crisis financiera del 2008 dejó a millones de trabajadores en las calles, que nunca más fueron incorporados al mercado laboral. Es un trauma crónico e inflexible, según la dictadura del mercado. La situación se soporta, porque han hecho a la gente más competente, pero menos pensante.

La deseconomía y contracción de remesas: a trauma crónico corresponde un duelo o dolor también crónico. Estamos frente a un hundimiento económico. Duele la muerte de la economía del bienestar. Se ha alterado totalmente el buen vivir. Se robaron el sistema de salud. Privatizaron la salud. Es cómplice la ciudadanía que aceptó el deterioro social y la retracción de la solidaridad.

Una salida de corto plazo es mayor deuda externa, donde simplemente se traslada el problema al futuro. Por lo pronto, no hay esperanza en el sector público, ni siquiera para estar del lado de los trabajadores. El duelo laboral y de la vida va a ser de difícil superación, y el único recinto con que se contará será con la economía familiar y las remesas, a pesar de que la pandemia las ha contraído: ni deuda externa, ni deuda interna, ni impresión monetaria inorgánica, ni asistencialismo, ni tributación. ¿Cómo escalarán las remesas? Con compasión solidaria.

Los remitentes sacrificarán sus gozos propios a fin de mantener más o menos intacto el gozo familiar. Pero, también algunas ayudas temporalmente fluirán a la inversa. El familiar que tradicionalmente enviaba remesas y ahora ha quedado sin trabajo, tendrá la posibilidad de ser asistido por los que ordinariamente recibían. A la psicosociología le queda este recinto de poder para superar el duelo pandemónico: la familia.