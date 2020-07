Columnistas

Han empezado a surgir voces que claman por la unidad en los distintos sectores de la sociedad, lo raro es que esas voces provienen del sector gubernamental; justamente de quienes tienen la capacidad de convocar, presentar una estrategia alrededor de las urgencias planteadas por el covid-19, y, además, tienen la posibilidad de organizar una propuesta incluyente, donde participen aquellos grupos organizados de la sociedad que por su experiencia pueden contribuir en esta tarea.

Ya vamos por más de cuatro meses de estar siendo azotados por la pandemia. Los daños en pérdidas de vidas humanas, el elevado contagio, la parálisis económica, los gastos ocasionados para el tratamiento, son elevados. La sociedad hondureña, como otras sociedades, se encuentra en estado de shock.

Se ha dicho con mucha insistencia, lo cual es cierto, que ninguna sociedad estaba preparada para recibir el impacto de tan terrible enfermedad. La diferencia en este tema ha estado en el tratamiento que las sociedades han dado, diferencia que ha estado marcada por el nivel de desarrollo económico, social, político y hasta en la transparencia en el manejo de los recursos. Hay naciones donde la pandemia ha servido para hacer fiesta con los recursos públicos. Honduras no escapa a ese terrible daño.

De conformidad con el artículo 149 de la Constitución de la República, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud coordina todas las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados del sector salud. Le compete, según esa disposición constitucional, la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con el tema de salud. El gobierno, sin explicar las razones y de forma autoritaria, le quitó las funciones a la autoridad del ramo, para entregárselas a otras instituciones, lo cual se convirtió en el principio de una serie de actos de corrupción, mismos que están siendo investigados por el Ministerio Público.

La compra de equipo de bioseguridad sobrevalorado y de mala calidad, la inversión millonaria en la compra de hospitales sin términos de referencia de calidad y fechas de entrega, han sido factores que, aparte de drenar recursos hacia la bolsa de funcionarios públicos y personas particulares de origen muy dudoso, han aligerado la muerte de personal médico y pacientes.

El gobierno de Juan Orlando Hernández no ha tenido una estrategia frente a la pandemia. No ha existido un plan que ayude a tomar decisiones para obtener los mejores resultados. Hemos visto más a un Presidente huraño hasta con la comunidad internacional, por lo cual no ha podido incorporar las mejores prácticas de otros países. Hasta las críticas que se le formulan las ve como “campañas de odio”.

Como el que esconde algo, no ha sido capaz de crear un equipo de expertos en el tema para que puedan formular propuestas que mejoren la capacidad operativa del Estado frente a la letal enfermedad.

El gobierno reclama unidad del pueblo hondureño, pero la unidad se forja con propuestas serias y ejecutorias transparentes.