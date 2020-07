Columnistas

Esos malnacidos que dice, señor presidente, son los que usted parió, que usted construyó y que hoy con las alas del prodigio y el negocio vuelan sobres sus narices ensamblando transacciones de soborno y dolor. Yo que usted, haría una limpieza con cloro para desinfectar cada rincón de mi despacho, además de barrer los gérmenes de esos malnacidos. Yo que usted, les daría el tratamiento MAIZ, por lo menos para que se atraganten con recetas inventadas y se puedan curar, quizás eso evite que roben menos, ya que es “preventivo”. Yo que usted, les pondría una multa —fianza le llaman los jueces—, una sanción o una penitencia por cada delito que cometan a sus espaldas o en su cara, como saltar sobre un lazo hasta que pierda; por ejemplo, visto que para usted la corrupción es un juego de niños.

Yo que usted, mandaría a los asesores con covid-19 al hospital de carpa para que se refresquen bajo la lluvia, para que duerman a ras del suelo, para que tengan energía en sus niveles de defensas y para que sientan el rico mineral de la tierra. Yo que usted, aprovecho las cadenas nacionales para arremangarme la camisa y armar esos hospitales ¡Ya el pisto se hundió en los mares de la duda! Entonces, es mejor montarlos rápido con su indómita fuerza. Yo que usted, me encaramo en un helicóptero con la prensa para que vaya a supervisar los terrenos donde funcionarán los hospitales. Yo que usted, buscaría la participación de la ciudadanía y la incentivaría a denunciar los malnacidos partícipes de actos de corrupción y desarrollaría un esquema de protección para los denunciantes. Yo que usted, sería más prudente, tendría autocontrol para no ser sesgada y controlaría esos malnacidos que hacen fiesta con el dolor de la gente. Yo que usted, aplicaría la ley de la autoridad que emana de la experiencia, pues con dos períodos en las espaldas sí sabría qué hacer con los malnacidos. Yo que usted, tomaría las cosas en serio y transmitiría esa determinación a los malnacidos para que ayuden a gobernar, no a robar. Yo que usted, no pelearía con los malnacidos, ni les provocaría temor, porque para ellos gobernar es negociar. Yo que usted, me informaría mejor para comprender la realidad y tomar decisiones acertadas. Ya olvídese de los compadres: ¡Esto no es una fiesta familiar! Yo que usted, me sereno y veo la vida que tengo para ser compasiva y pensar en el daño que las decisiones tomadas puedan ocasionar en un pueblo entero que se muere. Yo que usted, usaría mascarilla, y no la máscara que me cubra de mis responsabilidades, de modo que logre enfrentar esto con soluciones efectivas, y no con berrinches en Twitter. Yo que usted, guardo el equilibrio pero no la distancia social. ¡No se aleje de los pobres con la excusa de los dos metros! Yo que usted, ejercería el poder sin ostentación y sin lujos innecesarios. Su único lujo debe ser la transparencia, no que la transparencia esté de lujo. Yo que usted, daría la cara en estos momentos de cuestionamiento, ese debería ser su rasgo indispensable, pues es lo que distingue a quienes mandan con honor. ¡Eso es no tener miedo! Yo que usted, leería de nuevo el párrafo anterior hasta memorizarlo.