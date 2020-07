Columnistas

Cuando la educación aún no había sido tan degradada -no por culpa de verdaderos educadores- sino por aquellos que otrora se consideraron genios en el arte de enseñar, dándose a la infame tarea de cambiar contenidos educativos con sentido humano-formativo por otros que privilegiaron el individualismo tan nocivo para convivir en confraternidad, respeto y civismo. En esos dorados tiempos en el libro de lectura de primaria había un relato sobre las consecuencias de la mentira, trataba sobre un pastor que cuidaba su rebaño y un día se le ocurrió ir al pueblo y gritó: ¡Socorro! ¡Los lobos están atacando mi rebaño!... los habitantes al oírlo se prepararon para ayudarle con la sorpresa que al llegar al lugar no había tal lobo, los aldeanos enfadados regresaron a su faena. Esta operación se repitió varias veces y los aldeanos acudían al llamado, pero la mentira seguía; un día los hambrientos lobos atacaron de verdad, el pastor corrió hacia el pueblo avisando de la situación, pero nadie le hizo el menor caso por considerarlo un habitual mentiroso. Algo similar ha estado ocurriendo en los últimos años en el país donde el sector oficial en todos sus niveles de gobernanza ha estado mintiendo sucesivamente a todo un pueblo, a tal grado que, de tanta falsedad vertida en cualquier asunto gubernamental que se aborda en los medios de comunicación, tanto en entrevistas como comunicados públicos, ya no se le cree absolutamente nada, creándose así un ambiente muy perjudicial para una armónica relación gobierno-ciudadanía, fomentándose un comportamiento social donde la duda surge de manera inmediata y todos conocemos sus consecuencias. Pero en el caso del país el asunto se complica más, porque si bien el pastor del relato actúa solo y él pierde sus bienes, en el suelo nacional es muy distinto; por un lado, no solo es una persona la que miente, sino que las operaciones oficiales cargadas de mentira son una norma a seguir en la mayor parte de los estamentos de alto nivel del aparato estatal; asimismo, acá no pierde una sola persona sino que todo el pueblo hondureño, porque por lo general estas mentiras se relacionan básicamente con el encubrimiento y justificación de asuntos de corrupción o bien ofrecimientos sobre determinadas acciones de interés nacional no cumplidas, en clara burla al pueblo. Triste realidad nacional que la población percibe, porque cualquier acontecimiento oficial de utilidad para el bienestar general, dadas las características en que se desarrollan en cuanto a los procedimientos, acciones y toma de decisiones empleados, se nota que no se han seguido en debida forma y fondo lo establecido en las distintas normativas legales que aplican para proceder de acuerdo con la ley, surge entonces la desconfianza, fomentando a nivel nacional lo que la vox populi llama: cultura de la duda.