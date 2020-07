Columnistas

La palabra “gil” es honestamente un término escaso. En el Corpus de la Lengua Española del Siglo XXI que tiene registrada la frecuencia de uso de las palabras de nuestro idioma por país (al menos en la lengua escrita) no indica su aparición para Honduras más que una vez, pero como nombre propio y no como sustantivo común, sinónimo de “incauto” “ingenuo”, “cándido” o en otras palabras una persona que no tiene malicia. De hecho, este artículo posiblemente sea el primero en registrarla. Pero yo tengo el recuerdo de cuando era niño de haberla escuchado como sinónimo de “tonto”, “poco habilidoso” e incluso “lelo”, es decir, usada como un insulto, aunque esté lejos de serlo. Con el tiempo se comenzaron a usar palabras muy groseras para ese significado, sobre todo venidas de otros países.

La palabra vino de nuevo a mí, después de mucho tiempo, cuando vi el largometraje argentino de 2019 escrito y dirigido por Sebastián Borensztein y protagonizado por Ricardo Darín, “La odisea de los giles”, en la que un grupo de personas que actuaron con las mejores intenciones y pusieron en algunos de los casos todos sus ahorros en una cooperativa fueron engañados por un empleado de un banco, quien se llevó todo el dinero. Estos, obligados por la crisis y después de mucho esfuerzo, lo recuperan. Los acontecimientos suceden en el contexto del famoso “Corralito” de 2001, en el que las personas no podían disponer del dinero que tenían depositado en el banco porque este fue retenido.

Ahora pensemos y volvamos a lo que quiere decir “gil” y por qué es casi un insulto. ¿Por qué carecer de malicia no es un hecho positivo sino negativo? Los “giles” son los que pagan impuestos, los que llegan temprano y se van tarde, los que serían incapaces de hacer trampa, los que hacen bien su trabajo, los que no copian en los exámenes ni en las tareas, los que aunque no los supervisen actúan de la misma manera, los que entregan sus cuentas claras, los que se hacen responsables de sus actos. Les seré honesto: me encantaría vivir en un país repleto de personas así, y en un acto aún de mayor honestidad debo confesar que no es de esa manera.

Culturalmente se le da el beneplácito al “vivaracho”, al que como reza la expresión popular “tiene la picardía”, incluso en el fútbol, siempre se habla de la “picardía latinoamericana”, frase que a los ingleses no les ha de caer bien después de haber recibido un gol con la mano. Gol que por cierto es alabado en lugar de ser reprobado. “Si no aprovechás es que sos tonto”, se dice vulgarmente.

Alguno podrá pensar que en un país como este, o quizás en la mayoría, no se puede ser incauto o ingenuo porque siempre se saldrá perdiendo, pero es necesario actuar en todo momento con cautela justamente por la abundancia de la malicia. Por ejemplo, los trámites burocráticos (que estoy seguro nadie ama) existen por la desconfianza que se tiene en todos, aunque solo sea una fracción de ese todo quien actúa con maldad. Es otras palabras, sin tanta malicia se podría ser menos cauteloso. Nótese que la palabra ingenuo en su definición formal y en su origen no tiene relación con tonto sino con la expresión “sin doblez”. Entonces, si lo han tratado de ingenuo no tiene por qué sentirse mal sino llenarse de orgullo aunque en efecto, muy posiblemente su interlocutor ha tratado de ofenderlo. No sé usted, pero creo que los giles necesitamos reivindicarnos.