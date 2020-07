Columnistas

Shut up and write Tegucigalpa Juan Carlos Oyuela/@jcoyuela

En San Francisco tuve una rutina. Todos los domingos por la mañana a las 11, me encontraba con mis amigos en un café etíope a pocas cuadras de las famosas Painted Ladies, ordenaba un té caliente, me sentaba, abría mi computadora portátil (que está decorada con una foto de Jim Henson mirando amorosamente a Kermit, los ojos de la rana), y escribiría durante una o dos horas.

Después, hablábamos de lo que escribíamos, nos poníamos al día sobre lo acontecido en la semana y ordenábamos un plato vegetariano (...) Llamamos a estas reuniones semanales “Shut up and write”.

Katlyn Roberts nos cuenta su experiencia de participar en una comunidad que fomenta el intercambio de ideas en torno al noble arte de contar historias.

Ella es una de las decenas de miles de escritores de la comunidad “Cállate y escribe” que están en diversas ciudades del mundo y cuyo principal propósito es brindar a sus miembros un tiempo para compartir en comunidad su pasión por la escritura.

Tengo la suerte de haber sido nombrado organizador del primer capítulo de Tegucigalpa. El sábado 11 de julio, de 6:00 a 7:30 PM, de forma virtual, nos daremos cita, por primera vez en Honduras, algunos amantes de la escritura para poner en práctica esta metodología iniciada por el escritor Rennie Saunders en San Francisco, California, en el año 2007.

Al leer los estatutos y las guías de funcionamiento de esta iniciativa norteamericana sin fines de lucro, me hizo recordar una conferencia TED que pude ver hace algunos meses. Steven Johnson comenta en su charla “De dónde provienen las buenas ideas” que muchas de las iniciativas que han revolucionado la historia se han iniciado en una conversación de amigos en torno a una taza de café.

Basta con que tengamos un ambiente distendido y lleno de confianza, propio del de una cafetería, para que nuestras mejores ideas encuentren eco en las de nuestros amigos, y viceversa.

Mucho se ha escrito sobre las sociedades literarias y sobre su influjo en la obra de grandes escritores. Bastaría recordar una de ellas. La nacida en la King Edward’s School de Birmingham en la que J. R. R. Tolkien, autor de “El hobbit” y de “El señor de los anillos”, se reunía con la Tea Club Barrovian Society (T.C.B.S.), un grupo de amigos íntimos con el que se veía después de clases para leer a los clásicos y sus propias composiciones.

De la camaradería de esta sociedad surgió luego la idea de la célebre sociedad de los “Inklings”. Cada jueves, estos entusiastas literarios vinculados a la Universidad de Oxford se reunían para discutir la importancia de la fantasía y el valor narrativo de la ficción.

El grupo estuvo conformado por el propio Tolkien -al que apodaron Tollers-, C.S. Lewis, con el que el autor forjaría una provechosa relación de amistad, Charles Williams, Adam Fox, Warren Lewis -hermano del autor de “Las crónicas de Narnia”-, Nevill Coghill, J.A.W. Bennett o Christopher Tolkien, hijo del autor y posterior presidente de la Tolkien Estate.

Es difícil adivinar qué resultará de estas reuniones de “Shut up and write”. Tal vez los asistentes no lleguemos a alcanzar la altura de esas grandes figuras de la literatura universal. Lo que sí es seguro es que la pasaremos muy bien compartiendo y explorando nuestra pasión por la escritura.