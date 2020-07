Columnistas

Muchos ciudadanos sienten verdaderamente gran desesperanza con la situación actual. Algunos no ven futuro. La realidad es que hay que establecer una hoja de ruta para cada circunstancia, para enfrentar una crisis que tomará muchos meses en ver la luz. Paul Collier, profesor de Oxford, de reconocido prestigio y autor del libro “El club de la miseria” (2007), que describe la razón por la cual mil millones de seres humanos no salen de la miseria en África, en su segundo libro, “El futuro del capitalismo”, plantea una serie de ideas, más para el mundo occidental. Eliminar las brechas sociales. Él señala tres brechas: La geográfica. Centros de poder urbanístico fuertes, frente a zonas alejadas muy pobres en un mismo país. Una brecha de clase. Profesionales muy bien educados y una gran cantidad de la poblaciones con mala formación. Y una brecha global entre países ricos y pobres. Piensa que el capitalismo funcionó bastante bien desde 1945 hasta el año 1970. Era un tiempo en que las sociedades compartían identidades y obligaciones. Pero hubo una quiebra luego de la justicia social. Retornar a fines éticos. La socialdemocracia abandonó estos principios solidarios y la derecha se dejó encandilar en la revolución conservadora de Reagan y Thatcher. Collier propone el regreso a los fundamentos de la responsabilidad social. Y aplica este esfuerzo concreto a tres aspectos fundamentales en nuestras vidas. El Estado, la empresa y las familias, de manera que, por medio de sus obligaciones, recompongan los fines éticos del capitalismo. Relanzar política familiar. Dice: “El Estado ha adquirido responsabilidades que exceden sus capacidades, que solo pueden cumplir de forma adecuada las empresas y las familias. “Su planteamiento es que el objetivo de la empresa pasa por cumplir obligaciones con los clientes y los trabajadores, mientras que la rentabilidad es la condición para lograr esos objetivos de manera sostenible”. Recalca que la familia es el más influyente de los grupos para superar el individualismo. Nada estimula más las obligaciones recíprocas que los vínculos familiares. Pero la violencia de la revolución sexual y la exaltación de la autonomía personal ha creado brechas entre las clases. Él es consciente de las desigualdades que se dan en la sociedad contemporánea, pero su visión es totalmente diferente. Para evitar todo esto, él no cree en una política redistributiva solamente, sino que hace falta reforzar los vínculos familiares para fortalecer la sociedad. Potenciar socialmente. Los intelectuales de izquierda han afrontado esta propuesta como si hablar de la importancia del matrimonio fuera una postura conservadora o un pretexto para enmarcar conflictos de poder económico. Y Collier da una paso más en sus ideas sociales: “El matrimonio, religioso o civil, funciona como una tecnología del compromiso, que obtiene su fuerza de la aceptación pública y explicita de las obligaciones mutuas”. Con ilusión propone una marcha hacia adelante para que las ciudades grandes financien las zonas o ciudades más retiradas. Fortalecer las familias desde la sociedad, con iniciativas por medio de organismos no gubernamentales, representantes de la sociedad intermedia, y no por parte del Estado. Para fortalecer la brecha entre países ricos y pobres, propone fortalecer los organismos internacionales. Un regreso a una política social inteligente, sin barreras ideológicas sino de justicia social.