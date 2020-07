Columnistas

La peste” de Albert Camus, publicada en 1947, podría ser la obra de ficción más actual. Más allá de la narración de la pululante infección producida por las ratas en la ciudad argelina de Orán, son los sistemas que en ella se presentan los que resultan vigentes. Los que nos hemos aventurado a su lectura o relectura en este contexto hemos encontrado un retrato de lo que hemos vivido en este 2020. Si alguien quisiera dotar al Nobel de Literatura de 1957 de habilidades agoreras no quedaría mal parado. Sin embargo, lo que hay en la obra del Camus no es ninguna suerte de adivinanza, de hecho es posible que la enfermedad represente otros hechos y no a las enfermedades en sí. De todas maneras lo único que hace es describir los sistemas que acompañan al ser humano creo que desde los inicios de sus tiempos. Lo que en otras ocasiones he calificado como una sofisticada barbarie. En la novela, la ciudad de Orán se ve infectada por una peste cuyo vector han sido primeramente las ratas y luego los seres humanos. Y en la misma dinámica que en los tiempos actuales, las decisiones se toman siempre de manera tardía porque el ser humano en su infinito orgullo y optimismo cree que las cosas no pueden salir tan mal. Hasta que se dan cuenta de que todo es muy serio deciden entrar en una cuarentena que los aísla del mundo largamente. Hay cierta prisa, manifestada en el periodista Rambert, por salir de ella, como si hubiera prisa y desesperación por ser felices. Nótese el parecido a nuestro mundo moderno. La afirmación de que mientras haya pestes el hombre no será libre no solo hace referencia a la inminencia del peligro, sino a la actitud del hombre y la mujer que es tan desafiante como descuidada. En todo caso se deja que primero el miedo embargue al ser humano y luego se actúa. En “La peste” abundan los intentos desesperados de salvación que van desde lo religioso, pasando por lo seudocientífico hasta llegar a la medicina. Surgen también los asuntos morales, las típicas dicotomías entre lo bueno y lo malo. En la obra, como en la pandemia actual, se resalta lo que somos, se exagera nuestro comportamiento, pero paradójicamente en esa exageración conocemos nuestras actitudes más esenciales y nuestras creencias más verdaderas. Somos en este momento humanos: demasiado humanos. Los hay capaces de lo mejor y los hay capaces de lo peor. De alguna manera deja entrever el autor que los habitantes de Orán están viviendo la última oportunidad de darle una vuelta de tuerca a la vida que es descrita como agitada y sin sentido aparente, no olvidemos la dosis de absurdo que normalmente desarrolla Camus en sus relatos. Es posible que estemos perdiendo también la única o al menos última oportunidad colectiva de contemplar la vida de otra manera. El desastre de 2020 tiene su génesis hace décadas, incluso siglos. La manera en la que hemos pensado los derechos humanos como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación incluso viéndolos solamente como producto de mercado nos está pasando una factura tal vez impagable. Habrá que ser humildes y declararnos insolventes, el problema ha sido hasta hoy que nadie ha aceptado su fracaso, y mientras no se reconozca una debilidad no podrá ser sanada. En el fondo está una crisis humanitaria donde los estados han evidenciado más que nunca la pérdida de su sustancia y el profundo desequilibrio que como las leyes de la física lo indican, nos empuja a un abismo.