El coronavirus ha desenterrado la osamenta de vicios crónicos y debilidades endémicas de nuestra sociedad. Vicios y debilidades que como tortugas se entierran por meses debajo de la superficie para emerger de repente. El covid nos sorprendió con los calzones abajo, con nuestras instituciones de Salud desprovistas de personal calificado, de medicamentos e insumos vitales. En corto tiempo han colapsado al punto de rechazar a ciudadanos clamando piedad y una mano salvadora que les ayude a conservar sus vidas. El “corona” no es ninguna joya de la realeza, tampoco es una refrescante bebida mexicana, es un bicho que mata indiscriminadamente. Con él no existen privilegios para nadie, nada de excepciones por edad, capacidad económica, pigmentación de la piel o preferencias religiosas. El covid arrasa con todo y con todos, como lo hacen los grandes huracanes y las tenebrosas inundaciones. No hay vacunas preventivas, hasta ahora, ni curativas.

El virus es en realidad débil, bravucón, sucumbe ante la disciplina, el respeto a las indicaciones de la autoridad y ante el amor y la solidaridad de las personas por el prójimo; el virus se extiende solo si se le permite porque se extingue cuando la población le pone al mismo un tapabocas que le asfixia. Mascarilla, distancia y manos limpias son escudos que tiene el pueblo para resistir la contaminación y MAIZ y CATRACHO los medios para impedir la hospitalización en cuidados intensivos, la entubación y el respirador mecánico y para prevenir la pérdida de la vida. Los ciudadanos conscientes y responsables cumplen con estas medidas salvadoras; sobre todo acatan “a pie juntillas” la reclusión voluntaria en sus casas, no le temen ni les molesta el sacrificio; como en la guerra, ponen en primer lugar la conservación de la vida, a veces en contra de la necesidad de “comer bueno y abundante” como lo hacían cuando podían; dormir tranquilos, asistir al empleo, disfrutar de las diversiones, etc..., todo lo hacen celosos de la salud de sus niños y abuelos. Los pueblos que han incumplido estas disciplinas están sucumbiendo; sus hospitales colapsados, sus medicamentos agotados, sus industrias paralizadas, su comercio cerrado, su economía en crisis. El panorama futuro de esta catástrofe no puede ser más sombrío. El esfuerzo por salir de él es obra de titanes, de líderes genuinos conscientes de su responsabilidad por generar relaciones interpersonales adecuadas y el trabajo fructífero de grupos de la sociedad. No hay cabida para egoísmos, caprichos, protagonismos ni jueguitos políticos, porque no tenemos tiempo ni recursos suficientes. Es hora de la humildad, de la sensatez, del respeto, es hora de ceder los espacios a los más calificados y confiar en ellos.

Escuché muy recientemente al expresidente Sanguinetti de Uruguay, uno de los pueblos más cultos y educados del mundo, explicar por qué Uruguay resiste los embates de la pandemia. Sencillo, dijo uno de los presidentes más respetados y queridos del mundo, “el grado de consciencia del pueblo uruguayo superó el nivel de su educación”. La consciencia es el producto de la confianza en sus autoridades y el respeto por sus orientaciones. Uruguay no necesitó cuarentenas forzadas ni mascarillas ni distanciamiento ni reclusión obligatoria. El pueblo respeta y voluntariamente acata las recomendaciones y este es el camino del éxito. ¿Cómo hacemos en Honduras para constituir liderazgos que inspiren respeto y generen la confianza de todo un pueblo? Solo Dios sabe.