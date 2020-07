Columnistas

En 1973 una película norteamericana llamada Soylent Green (“Cuando el destino nos alcance”, versión en castellano) arribó a las carteleras de los cines del país, capturando la atención de los cinéfilos.

Charlton Heston, Edward G. Robinson, Chuck Connors y Joseph Cotton, entre otros, participaban como protagonistas en la pieza dirigida por Richard Fleisher, inspirada en la novela de ciencia ficción “¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio!” de Harry Harrison, que daba cuenta de un futuro distópico ambientado en el año 2020 en el que el calentamiento global provocado por la contaminación de una industrialización excesiva, la sobrepoblación y las profundas inequidades sociales son una agobiante y desesperanzadora realidad cotidiana.

Previendo que los amables lectores y lectoras se animen a ver el filme, no desvelaré su argumento, pero sí diré que cuando pude mirarla años después, primero en una sala de cine y luego en la televisión, me dejó reflexionando si el panorama que la historia planteaba llegaría o no a ocurrir algún día.

A pesar de su temática, la película tuvo buena acogida entonces. Hoy se le considera una de las primeras del género que abordó los desafíos del desequilibrio ecológico, del desarrollo tecnológico y sus interacciones con la política, siendo precursora de otras más populares como Blade Runner (1982) y Terminator (1984). Algunos de los términos utilizado en la historia como el nombre del alimento omnipresente en ella (“Soylent”) forman parte hoy de la cultura popular internacional y son frecuentemente citados en series de TV, música y tiras cómicas.

A dos años de arribar al 2022, la realidad no luce apocalíptica como la de la película, pero después de lo que hemos vivido en el último medio año con la “plaga del siglo XXI” no podemos descartar que tarde o temprano experimentemos algunos de los males descritos en ella y en el texto que le sirvió de inspiración.

“1984” de George Orwell, “Un mundo feliz” de Aldous Huxley y “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury, por citar unos cuantos ejemplos, nos describen sociedades indeseables “del futuro” en las que el totalitarismo, la deshumanización y catástrofes colectivas de distinto signo como las ambientales, de salud o las provocadas por conflictos nucleares, afectan profundamente las vidas de los personajes, quienes se encuentran atrapados en realidades de las que no se puede escapar milagrosamente por un oportuno “Deus ex machina” que interviene in extremis para su salvación.

La covid-19 ha venido a exacerbar problemas cuya gravedad había sido minimizada por los Estados y que hoy no pueden ocultarse. Pero también ha revelado la persistencia de malas conductas que en el pasado habían hecho mucho daño entre nosotros y de las cuales no se ha escarmentado todavía.