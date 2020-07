Columnistas

Recibí de manos amigas un documento contentivo de un manifiesto público de los expresidentes del Colegio Médico.

En dicho manifiesto se expresa la solidaridad con la capacidad, responsabilidad y entrega del profesional médico y demás trabajadores de la salud al trabajo que en estos momentos realizan.

El manifiesto es emitido contando con la voluntad de 15 expresidentes de la organización gremial; se trata de un grupo homogéneo desde el punto de vista profesional pero muy heterogéneo en su visión política, experiencia administrativa y ejercicio de la profesión.

Algunos de ellos con una valiosa experiencia en la administración, habida cuenta que ocuparon cargos en la Secretaría de Salud Pública.

Comienza el manifiesto señalando el menosprecio de los distintos gobiernos, incluyendo al actual, a los planteamientos que han hecho los profesionales de la medicina, negándose incluso al diálogo para abordar los distintos problemas que aquejan a la población hondureña.

Honduras es uno de los países donde las opiniones del personal laborante en las instituciones de servicio no son tomadas en cuenta, ni en aquellas instituciones que por su propia naturaleza deberían ser consideradas.

Los asuntos administrativos en la institucionalidad son orientados más por criterios de política partidista y no por opiniones académicas y científicas.

Se reconoce que los médicos históricamente han trabajado en la precariedad, para luego señalar que en las actuales condiciones la situación ha empeorado en vista del peligro inminente de una pandemia con un alto poder de letalidad y con bajas medidas de bioseguridad.

La pandemia ya ha arrebatado la vida a decenas de trabajadores de la salud. Se señala la penosa situación en la que el gobierno ha entregado la dirección de la emergencia a personas que no tienen la formación idónea en el campo específico de la salud, nombrando comisiones de ejecución y de veeduría sin experiencia, desplazando al personal experimentado y de reconocidas ejecutorias.

Esto ha llevado a la compra de insumos sin las especificaciones técnicas y sanitarias deseadas, lo cual al final ha generado una pésima atención a un problema de consecuencias dolorosas para la generalidad de la población.

Hacen un llamado a no seguir cometiendo errores que cobran vidas, no exponer al personal de salud sin la protección debida, no seguir contratando personal bajo ese llamado código verde que es una burla a los derechos de los trabajadores.

Al comentar el manifiesto público de los galenos no se puede dejar de pensar en lo valioso que sería para cualquier gobierno contar con el equipo de los exdirectivos del gremio médico en una coyuntura como la descrita, concebido como un colectivo al cual se le puede consultar acerca de las mejores prácticas que se pueden adoptar en una situación como la actual.

Lamentablemente, la insensatez del gobernante y su equipo lo lleva a no compartir experiencias con los que conocen el tema. Es más fácil dar directrices a los ignorantes y a los que son proclives al contagio perverso.