Sobre el tema de la deuda pública, Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América entre 1801 y 1809, en una de sus muchas cartas se pronunció favoreciendo “un gobierno correctamente frugal y sencillo, aplicando todos los posibles ahorros de la renta pública a la descarga de la deuda nacional. No soy partidario de multiplicar empleados ni salarios solo para ganar partidarios y aumentar con cada artificio la deuda pública. Así también, la mayor seguridad contra la introducción de prácticas y de ideas corruptas dentro de nuestro gobierno, es hacer que se logre reducir los gastos públicos hasta el mínimo”.

Se nos ha repetido de manera insistente que no hay otra alternativa más allá de soportar una gigantesca deuda por generaciones. Esto aparte de inhumano, no está en consonancia con los principios generales de nuestra Constitución. La deuda pública adquirida hasta ahora no la paga, ni la pagará el presidente, los diputados o la cúpula del sistema judicial. La pagaremos, como siempre, usted y yo. Los “obligados tributarios” como diría la titular de la agencia expoliadora de los bolsillos de los hondureños. La adquisición de deuda pública, comprometiendo el futuro de las generaciones por venir, ha sido uno de los frenos más poderosos para el desarrollo humano. La deuda no produce desarrollo. La educación, el trabajo, la buena administración financiera y la justicia, sí.

Hasta ahora no hemos podido ver cómo, a través del endeudamiento, el hondureño vive mejor.

En un país donde la rendición de cuentas no es una política de Estado, la adquisición de dinero fresco por esta vía se ha convertido en un pesebre muy llamativo para los allegados políticos, para ciertas castas privilegiados de la esfera comercial privada, para los corruptos y otras catervas.

Hasta abril de 2020 la deuda pública de Honduras rondaba casi los 10,000 millones de dólares (L 248,303,890,000.00). Dividido esto entre los nueve millones de hondureños serían unos 27,589.32 lempiras por persona. ¿A quién se le debe todo este dinero? El 60% a organismos multilaterales, el 24% a acreedores comerciales y 16% a organismos bilaterales. El 92% de toda la deuda adquirida es a largo plazo.

Esa es la trampa: Deudores eternos.

En Europa ya se maneja ese término. Muchos países, alguno muy cercano a nosotros, han sucumbido a las presiones de organismos financieros y otras entidades supranacionales como el FMI, el Banco Mundial y la ONU para impulsar objetivos que están alineados con los intereses de una agenda globalista cada vez más descarada e indecente, a cambio de ayudas, préstamos y reconversiones de deuda.

Las deudas actuales ya nos están ahogando y, sin importar las consecuencias económicas postcrisis, el gobierno sigue endeudándose y perdiendo el dinero. Se nos habló de maravillosas soluciones e inversiones multimillonarias para “responder” a la pandemia actual con resultados nulos. La salud pública ha sido llevada a niveles obscenos de comercialización mundana.