Columnistas

No por estar atrás de la línea de combate se corre menos riesgo que los que están en el frente. En la sociedad, cada persona e institución juega su papel en el funcionamiento de todo el sistema, que haya partes del cuerpo cuya función sea más visible y sentida, en ninguna manera niega la interdependencia.

En el subsistema de salud pública, como parte de la sociedad en general, trabajan personas que funcionalmente son parte de la principal tarea que tiene la salud, que no es más que la búsqueda de las condiciones saludables de las comunidades mediante la prevención, promoción, educación y la investigación sobre estilos y modos de vida aceptables. Pero, en la atención a los problemas intervienen una serie de personas que, sin tener una formación en los temas relacionados, ayudan a que la atención al público usuario se haga efectiva.

El problema generado por el covid-19 ha significado la muerte de muchas personas y el contagio de millones, además, la muerte de miles de profesionales de la medicina. Como nunca el personal médico había causado tanta admiración, reconocimiento y respeto por su abnegado sacrificio en favor de la humanidad. En Honduras, ya son varios los profesionales de la medicina que han perdido la vida en combate contra esa enfermedad. Para los que se han sacrificado, es oportuno el pensamiento de José Martí: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”.

El reconocimiento de la población ha sido para los médicos, enfermeras, laboratoristas, odontólogos y profesiones afines, sin embargo, en los hospitales, tanto públicos como privados, labora una gran cantidad de personal administrativo, de mantenimiento, vigilancia y limpieza que están siendo expuestos a los mismos contagios y peligros. Este personal ha venido haciendo su trabajo en condiciones deplorables desde el punto de vista de la bioseguridad.

El caso de las trabajadoras de limpieza es dramático, este personal por su propia naturaleza se ve obligado a entrar en contacto con pacientes al ingresar en habitaciones y salas con una alta carga viral, sin la protección y el distanciamiento recomendado. Su abandono es tal que, hasta ahora, ni las estadísticas oficiales nos dicen cuántas personas que realizan estas actividades han sido contagiadas y han perdido la vida.

Si a lo anterior le agregamos que ya el maltrato venía siendo una práctica cotidiana para el personal de limpieza en muchas empresas que se dedican a esta actividad, ahora con la pandemia se han agravado. Muchas empresas de limpieza les venían negando derechos fundamentales a sus trabajadoras; no les pagan el décimo cuarto mes, salario mínimo incompleto, les niegan o les dan de manera incompleta el aguinaldo; algunas empresas no les proporcionan el seguro social y no les reconocen el pago de horas extra. En una revisión de las políticas públicas en salud y otros servicios, el Estado debe retomar la obligación de reintegrar a este personal a la administración pública.

No es posible pretender dar un servicio de calidad en salud con personal sometido a condiciones infrahumanas.