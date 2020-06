Columnistas

Que de cosas se pueden aprender en estas circunstancias. La meta de cruzar sanos y salvos en la oscuridad de este túnel es rebasada por cada individualidad que asume las dificultades, horrorosas para muchos. Y a la vez complementada. Somos necesarios unos a otros y es conveniente el distanciamiento de los que amamos. Pendientes del camino del coronavirus y de qué hacer para evitarlo, hay quienes preferirían contraerlo y ser inmunizados. Lo grave es que agobiados por temores inmediatos se puede perder la perspectiva de otros problemas que son represados. Quedamos entonces a merced de los desastres que la desatención de esos problemas, tanto socioeconómicos como políticos, ocasionan.

¿Destruir todo a su paso? Todo puede ser para una persona, su salud, la salud de su familiar y no en precario por causa del covid-19. La inmediatez demandante se relega hasta nuevo aviso o inocultable desgracia. Aquí la criminalidad, la de cuello blanco en especial, la violencia a las mujeres, los abusos a menores, a ser casi promovidos por el nuevo Código Penal, como los recursos indispensables para entes públicos y privados que velan por el bienestar de los más excluidos no captan la atención que requieren.

El cáncer de mama continúa destruyendo vidas, la protección del medio ambiente no espera a que pase la pandemia para realizarse, no sin que los costos de la desatención nos dañen a todos y a las futuras generaciones. Los familiares del interior del país no tienen alternativa de posponer la estadía en la ciudad capital para acompañar a su familiar enfermo cuyo deterioro de salud es ahora que debe ser atendido. ¿Qué puede hacer sola la Fundación Abrigo cuando la entrega ilimitada de su fundadora y del voluntariado que ha motivado ya fue colmada por la demanda creciente de los que no tienen nada? Aprendemos y reaprendemos en estas circunstancias. Todo sea para bien. El desprendimiento para beneficiar a otros, sabiendo aunque no esperando, que todo se retorna.