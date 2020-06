Columnistas

De acuerdo con el Ranking Mundial de Universidades QS 2021, hay buenas noticias para la educación en Cuba, se ha dado a conocer que la Universidad de La Habana quedó como la mejor universidad de Cuba, se ha clasificado entre las 500 mejores por primera vez en la historia. Se evaluaron para ser considerada 5,500 universidades de

todo el mundo.

La Universidad de Las Villas, también cubana, logró situarse entre las primeras 1,000 universidades del planeta. Estos rankings o índices se basan en la calidad de los claustros de profesores, la integración de doctores en ciencia, producción de conocimiento a través de la investigación científica, la relación alumno-profesor, visibilidad de la información en internet y lo que se denomina “prestigio académico”. Esto último se mide por medio de encuestas independientes a sus empleados y egresados en el país y en todo el mundo.

La Universidad de La Habana fue fundada en 1728. Su contribución en la formación académica y científica de la sociedad cubana ha sido extraordinaria. Muchos de los intelectuales formados en esa prestigiosa universidad han traspasado sus fronteras para hacer un aporte valioso al resto de las sociedades latinoamericanas. Para citar algunos nombres con dimensión continental que pasaron por las aulas de esa prestigiosa universidad mencionamos a Carlos Manuel de Céspedes, líder independentista, quien inició la guerra de los Diez Años por la soberanía de Cuba; Julio Antonio Mella, dirigente estudiantil, incorporado a las luchas por la reforma educativa en América Latina; Carlos Finlay, médico quien descubrió la importancia del vector biológico a través de la transmisión de enfermedades por agentes biológicos, aplicándola a la fiebre amarilla transmitida por el mosquito Aedes aegypti y finalmente, Fidel Castro, quien ocupó diversos cargos en la dirección del Estado y líder reconocido en diversas partes del mundo. Que dos instituciones educativas del nivel superior hayan logrado situarse en lugares privilegiados en la condición de centros destacados no sería muy extraño, más allá de la satisfacción de la propia comunidad científica de la institución, lo extraordinario es que para Cuba, un país bloqueado por la política estadounidense, bloqueo que ha significado que el país no pueda importar reactivos para laboratorios de química, física, biología, obstáculos al acceso a cursos y bibliografía online, bloqueos a encuentros de la comunidad científica entre ambas naciones. Estamos frente a un caso novedoso, donde los obstáculos se convierten en un acicate para la superación. Me gradué de sociólogo en las aulas de la Universidad de La Habana, conocí la riqueza intelectual, la entrega al trabajo, la disciplina y la abnegación del profesorado de ese centro de estudios; para ellos, la docencia y la investigación son un apostolado al servicio del ser humano, cuestión que compensa las limitaciones que provoca la trasnochada e irracional política de la administración Trump, que en su administración ha endurecido el bloqueo a ese país hermano.