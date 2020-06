Columnistas

Confieso que en los días pasados me parecieron algo exageradas las recomendaciones de mi hermano, médico, sobre la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad y así no contagiarme del coronavirus. Circula tanta información en un sentido y en el otro que después de casi tres meses de cuarentena tal vez le perdí el miedo al virus. Le agradezco de corazón sus advertencias, es tan humano acostumbrarse y dejarse llevar por el cansancio provocado por esta situación de encerramiento e incertidumbre. Ser prudentes sin caer en el pánico irracional y mantener la calma es fundamental en estos momentos. Las necesidades económicas de tantas personas, de las que también nosotros hemos de estar atentos, les ha llevado, no por mala intención, a salir de sus casas para buscar el sustento de sus familias. Estamos contemplando un incremento de los casos de contagio y consecuentemente un mayor número de muertes, sobre todo de personas mayores. Todos somos conscientes de nuestra falta de educación, así que en lugar de quejarnos de la ausencia de las medidas de bioseguridad en los mercados, por ejemplo, retomemos una batalla de formación sanitaria a todo nivel.

Para completar el panorama de lo que parecería un macabro caso teórico de ética o moral, tenemos que decir que nuestro sistema de salud no está preparado para una crisis sanitaria como la actual. Hemos llegado al momento en que si enfermáramos, es probable que los hospitales no contarán con espacio para atendernos. En otras palabras, en las circunstancias actuales correr el riesgo de contagiarse equivale a incurrir seguramente en un daño grave para la salud personal o de alguien de la propia familia. No hace falta ser muy inteligente para sacar estas conclusiones. En estas reflexiones estaba ayer cuando, para incrementar el dramatismo de la situación, me llegó un audio de una médico internista que al borde del llanto menciona las carencias de recursos sanitarios en el Seguro Social. Es difícil no estremecerse al escuchar que pacientes tienen que compartir el oxígeno o que otro tiene que comprar por sus propios medios elementos para disponer de este recurso médico básico. Sería fácil en estas circunstancias buscar culpables. Entrar en señalamientos, incluso con nombre y apellido, de lo que se hizo o se dejó de hacer me parece una pérdida de tiempo. Nadie en su sano juicio se detiene en medio de un incendio para teorizar sobre las causas del siniestro. En estos momentos de extrema necesidad se corre y se ponen los medios cuanto antes para salvaguardar las vidas humanas.

Obviamente no estoy mencionando que se arrinconen en la esquina del olvido las negligencias o irresponsabilidades de los culpables. Hubiera deseado que ante esta “reapertura inteligente” estuviéramos mejor preparados, con más hospitales, más educados y con más medicamentos pero ver para atrás, considerar lo que no hicimos, sirve únicamente para sacar experiencia y procurar tomar las enmiendas del caso. Necesitamos estar más unidos siendo responsables unos de otros.

Cuidarnos a nosotros mismos para cuidar la salud de los demás, especialmente de los más vulnerables. Brindar a los médicos los medios y recursos necesarios para que realicen su trabajo. En este sentido habría que recordar que es un engaño pensar que no contamos con el dinero suficiente. Para lo imprescindible siempre se pueden encontrar recursos. Educar a la población en las medidas de prevención es fundamental para evitar la propagación del virus. Igual que siempre, se trata de no tomarse esta emergencia a la ligera y de que fomentemos la responsabilidad en todos.