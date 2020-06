Columnistas

La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos están en la obligación de respetarla y protegerla (art. 59 C.R.). Con la aprobación del Código Penal se pisotea la Carta Magna y con ello cada ser humano que habitamos Honduras. Como docente y como madre de familia me embarga una honda preocupación en vista de que los niños y jóvenes quedan desprotegidos por la ley, y la preocupación es más grande aún al darnos cuenta que a través del nuevo Código no hay lugar donde ir a tocar una puerta para que se castiguen los delitos cometidos en contra de seres inocentes e indefensos, como ser la niñez de Honduras, nuestros hijos, los jóvenes estudiantes de todo el territorio hondureño. En la nueva creación del Congreso Nacional se bajan las penas de reclusión a quienes cometen delitos contra los infantes. Ejemplo de ello, el hostigamiento sexual a niños y niñas, el Código actual tiene una pena de tres a seis años incrementada en un tercio, mientras que en el nuevo Código se excluye el hostigamiento sexual a niños y niñas y no hay ninguna pena. Otro ejemplo es el hostigamiento sexual haciendo uso de medios electrónicos o tecnología, en el Código actual una pena de tres a seis años de reclusión, mientras en el nuevo Código no está tipificado y no existe pena alguna. El proxenetismo tiene en el Código actual una pena de seis a 10 años de reclusión mientras en el nuevo código de cinco a ocho años y de 100 a 500 días, que según la redacción queda incomprensible sin aclarar a qué se refiere. Pornografía infantil: el Código actual contempla de 10 a 15 años de reclusión mientras que el nuevo Código de cuatro a seis años y una multa de 100 a 500 días sin especificar qué será de esos días si es pago, trabajo, ¿o qué? El estupro: el actual Código Penal contempla una pena de seis a ocho años de reclusión y en el nuevo Código de seis meses a un año de reclusión. Como madre de familia que inculca valores y educa bajo principios para la convivencia humana, la falta de protección legal para los seres indefensos podría llevar a la toma de la justicia individual o personalizada, más doloroso será ver padres y madres pagando penas por la defensa de un menor al que el Estado ha renunciado a brindarle la debida protección legal, pues claramente se pone al margen de la protección humana, y peor aún el Poder Legislativo aprobando leyes que fomentan la impunidad. Los hijos son la bendición más grande y valiosa en nuestra vida, olvidan los legisladores que también son padres y que no se eximen de verse envueltos en una situación en la cual no podrán acudir a ningún ente de justicia para defender la integridad de sus hijos menores. El llamado es para padres y madres, si no lo sabían, ahora lo saben, llegó la hora, Por mis hijos me movilizo, por ellos levanto la voz, por mis hijos hago uso del derecho constitucional según artículo 80 pidiendo a quienes gobiernan que reaccionen y enmienden este horror en contra de los menores de edad. Según el artículo 60 constitucional se declara punible toda acción lesiva en contra de la dignidad humana, el nuevo Código Penal lesiona la dignidad humana convirtiéndose en un instrumento inconstitucional.