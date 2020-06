Columnistas

Siempre se ha hablado de la famosa y supuesta contraposición entre religión y ciencia. A la religión se la relaciona con el dogma, con lo estático, con lo no verificable. A la ciencia por su parte se la piensa desde la verificación, desde el procedimiento estricto y desde la certeza pura. Pero para mí ese debate hace muchos años terminó, la posición de la religión, al menos de la mayor parte del pensamiento religioso ha aclarado muchas de las confusiones que se habían generado de este debate que por lo menos en la era moderna nunca debió haber existido. La religión y la ciencia se mueven al fin y al cabo en dos planos distintos y de hecho tienen discursos sobre realidades diferentes, aunque con algunos puntos de encuentro, que se han malinterpretado como fricción.

La una no tiene por qué negar a la otra. Es más, la ciencia ha sido un camino para muchos de mejor comprensión de los misterios divinos. La contraposición más bien debería ser con la política. Hablo de la política en su acepción más vulgarizada y no en su esencia. La política que en todos los países surge de tanto en tanto solo para obtener votos y donde todo se hace por razones proselitistas y hasta populistas.

No hay nada más dogmatizado ni nada más dogmatizante que la política, sobre todo si hay un pueblo presto para la dogmatización. Esto es, sociedades cuyos individuos son incapaces de generar enunciados y discursos propios. Así los partidos políticos adquieren grado de incuestionables por sus seguidores y cualquier afiliación a cualquier otra idea es tenida por apostasía. No son los pensamientos que aportan soluciones prácticas los que pululan en tales ambientes.

En contraposición, la ciencia está basada en el permanente cuestionamiento y revisión. Aporta soluciones aquí y ahora. Sus discursos no están basados en lo que pasaba en el mundo hace cien años, sino en lo que sucede ahora. No tiene miedo de cambiar y aunque a veces hay discusiones entre las teorías, estas son productivas porque lo que generan son respuestas propias de los problemas. De hecho, no se puede hacer ciencia si no hay un problema de investigación y si esta no es pertinente.

Al mundo lo salvará, una vez más, la ciencia y no la política. Mientras que la política ha generado hasta un par de guerras globales, la ciencia nos ha traído la cura de las mayores pestes en el mundo, nos ha facilitado los quehaceres cotidianos, ha hecho que nos comuniquemos a velocidades poco imaginadas, nos ha llevado a la luna y otros tantos hitos cuya extensión es tan grande como la imaginación.

El futuro de la política está en el abandono de los dogmas. Debe actuar como actúan las ciencias, en una dialéctica constante y, por supuesto, solamente limitarse a ofrecer soluciones. Tal cual se explica en las clases dedicadas a entender la política.

Quizá el elemento más importante que le pueda aportar es la neutralidad. El conocimiento para que sea válido tiene se creado desde la visión de beneficio para la humanidad y nada más, principio a veces olvidado en la afrenta política.

Existe la idea de los gobiernos tecnocráticos, es decir, aquellos que se rigen más que por una ideología, por las respuestas que da el conocimiento científico a los problemas que presenta una sociedad. Obviamente, esto en un mundo utópico del que hoy estamos muy lejos.