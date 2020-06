Columnistas

Más de tres meses de pandemia cumple el país en una tétrica numeración de sumas y restas arrastradas por una avalancha de muertos y contagios que han dejado en calamidad sanitaria todos los centros, mientras los hospitales públicos cada vez reciben más enfermos y la población da los pasos trémulos de una gradual y peligrosa apertura económica.

Mientras este drama sucede, donde los médicos luchan por una cama y los políticos luchan por una “silla” para acomodarse en el poder -ese que corrompe y devasta toda posibilidad de construir una democracia al servicio de la gente-, lo que se construye son “edificios” de papel oropel, más el inflamiento de carpas de circo, tal y como sucede cuando inflan los resultados electorales: donde los muertos también votan. Mismos que vienen a ser los únicos que le interesan al sistema, porque los que han fallecido por violencia y por covid-19 no le importan a nadie que esté lucrándose de un sistema que no es capaz de facilitar ni un gel desinfectante, un cubrebocas, artículos de limpieza, y mucho menos, ventiladores vg70 con monitores de signos vitales, oxímetros de pulso portátil o videolaringoscopios que son trascendentales para salvar vidas valiosas. Lo que cada día el Gobierno sí le garantiza al personal médico y puntual es una cadena nacional que con sus voceros de la muerte ofrece una curva de estadísticas mortales envueltas en un discurso político de víctima y mártir del brutal brote fortuito de la pandemia, para luego explicar el fracaso. Pero más allá de la falta de insumos médicos, hace falta la razón y la conciencia que en las actuales condiciones se requiere un liderazgo político sensible, capaz y solidario para comprender que lo primero es salvar a la gente, reanimar algunos sectores de la economía, arremangarse la camisa, amarrarse los pantalones y decir la verdad. Pero una “verdad” íntegra, no a retazos para hacer el negocio del derroche que se lanzó por los aires; es decir, los 93 mil millones de lempiras aprobados; y como si eso fuera poco, se sigue aprobando una gran cantidad de presupuesto para atender la crisis que nadie ha visto y nadie conoce donde está invertido… o será que se “murió” y esa plata está enterrada en alguna fosa común, instalada en el jardín de algún funcionario a la altura de las circunstancias del poder.

A estas alturas de tanta miseria humana e hipocresía política, no sabemos qué es peor: si la corrupción enmascarada o la evidente que se arrincona en los hospitales con una risa de burla y sangre viendo con pasmosa satisfacción el sufrimiento de la población desahuciada. Honduras, con este drama, con estas autoridades, con este dolor, con esta sociedad moribunda, con estos políticos taimados, con sobalevas de funcionarios y con lagartijas del capital han convertido el país en la morgue más grande del mundo, montado de emergencia para lidiar con el exceso de víctimas de la enfermedad transmitida por el coronavirus; donde los cuerpos pálidos y rígidos se acumulan para ser embalsamados, enjuagarlos y colocarlos en una bolsa que contiene una mezcla ácida de formol, alcohol y glicerina, impidiendo su rápida descomposición. Así quedan los restos de la población civil… mientras tanto, el cuerpo del Gobierno hondureño se pudre