Cómodos y cínicos, cual si la historia olvidara cuanto ocurre a cada momento, unos funcionarios de educación declararon, al ser entrevistados, que va a salvarse el año escolar y que todo marchará bien en el desastre del virus “siempre que tengamos unidad”… Obvio que unidad significa no protestar, no investigar el desacierto de los empleados públicos, autocensurarse —en particular los maestros— y callar la ineficiencia, la carencia de invención y la incapacidad para saltar códigos y planificar audazmente cuando hay crisis. Poco de qué sorprenderse ya que si algo caracteriza a los usufructuarios del sistema es su mediocridad.

Pues como si fuera Honduras país altamente tecnificado, con internet en cada plaza y casa, lo único que se les ocurre es que se imparta clases por la red cibernética, nada más, en tanto se retorna a lo presencial. Las estadísticas medianamente confiables señalan que el uso de computadoras, y por ende de internet, es entre nosotros alarmantemente bajo y que la media comúnmente empleada es en cambio radio y televisión.

Pues bien, un gobierno de personas pensantes hubiera emprendido hace noventa días, cuando se decretó el confinamiento, acciones revolucionarias, transformadoras y de proseguido impacto, de manera que el proceso de mayor vitalidad para la república, el educativo, continuara sin interrumpirse.

El ministerio del ramo pudo haber diseñado la transmisión permanente de contenidos escolares y colegiales desde una plataforma conducida por educadores expertos y configurada por tres enormes redes locales: radiodifusión, televisión y digital. Dado que el espectro de ondas Hertz para comunicación pertenece al Estado, este puede llanamente ordenar el uso de las mismas y obligar a sus concesionarios (propietarios de radios y televisoras) a someterse a cualquier programación que el gobierno designe, como ocurre con las aburridas cadenas oficiales.

De no querer hacerlo el ministerio pudo haber pagado espacio de transmisión de clases según programas metódicamente escalados: grados de primero a tercero mediante emisoras AM (casi abandonadas pero activas, quedan ocho en Valle de Sula); de cuarto a noveno en emisoras FM; por televisión las asignaturas más complejas o que ocupan visualidad, más cursos especiales en la web para graduandos. Al novedoso proceso se hubiera sumado la ancha red que hay de estaciones regionales y locales, que hubiera conquistado así jóvenes públicos. El oficio docente jamás se hubiera interrumpido, sólo transformado su modo de expresión y de vehículo comunicativo, haciéndose incluso modelo mundial.

Pero ideas así no llegan a la altura de burócratas politiqueros que ansían sólo la “unidad” del silencio cómplice. De igual manera que se decidió no aplazar a nadie —fruta podrida de doctrina neoliberal, conducta que el mundo desarrollado aplica sólo en kindergarten— o eliminar la formación cívica y moral, lo que se busca es discursar con apariencia inteligente, pasar la tormenta y prometer algo que siempre “se hará” (mañana, en otro año o nunca), no lo que debió hacerse. O sea falsear, mentir, que cuando se habla a un pueblo es arte de infames, en el exacto sentido que lo define la Academia: “acción malvada y vil”