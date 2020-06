Columnistas

Está en circulación y ya acunada la expresión nueva realidad. Sin que sobre ella se ciernan más que elucubraciones, algunas con deducciones sin mayor sustento que la esperanza que para ese momento indefinido se habrán adquirido nuevos hábitos, esperemos que solo buenos, y deberíamos tratar de que los malos hayan desaparecido.

Los vaticinios sobre lo que prevalecerá en los mercados de bienes y servicios y lo que desaparecerá compiten en imaginación y buena voluntad, en nada más que en otras quimeras. Por existencialismo es que se da tiempo a conjeturar sobre el futuro y previamente con escapatoria de la lucha actual, aún distante de esa nueva realidad. Lo que acontece es terrible. Tratamos de sujetarlo a la inconsciencia durante casi todas las horas del día para no distraernos de lo que puede figurar crecimiento, más distracción edificante y menos sufrimiento.

Los sentimientos convulsos al entender lo que padecen muchos no se apartan con la satisfacción de las necesidades y gustos propios. Hay que hacer algo por los desafortunados. Lo que sea, por pequeño que parezca no lo será, menos cuando tengamos que rendirle cuentas a la vida o a San Pedro. Ya está interiorizado en forma generalizada que el trabajo remoto desde casa será tan o más productivo que el localizado en la oficina particular. Que la comunicación virtual es el mejor aliado y que esta desgraciada pandemia está sensibilizando al mundo para proteger el medio ambiente y ser responsables con todos los seres humanos. Cuentos. Solo buenas intenciones. Ninguna certeza.

En cuanto se abran las tiendas la gente volverá desquiciada a consumir sin estar pensando en la protección al medio ambiente, que aunque concierne a todos hay quienes creen que es asunto de ideologías. Que el mundo cambie y sea mejor para todos no lo logrará ni siquiera un virus horrible como este con que lidiamos, sólo una decisión personalísima. Un mundo mejor seguirá pendiendo de un hilo, el de la voluntad individual.