Sospechamos que la indiferencia de los colosos farmacéutico frente a las investigaciones sobre el covid-19 realizadas por un grupo de jóvenes médicos hondureños y el también hondureño Miguel Sierra Hoffman, no podía ser duradera. El desarrollo de tres protocolos para combatir el virus, formulados por esos compatriotas, tampoco los hizo parpadear. No era posible que teniendo enfrente una mina portentosa de dólares, estos gigantes permitirían que un grupito de honorables pero desconocidos “practicantes de medicina” de un “paisito de Centroamérica” (como se nos ha calificado en las redes) pusieran en peligro los ingresos multimillonarios resultantes de una vacuna milagrosa. Es sorprendente la doble moral que se juega en las grandes ligas farmacéuticas. Es conocido el férreo control que ejerce la FDA de los EE UU sobre la producción y comercialización de medicamentos en el mercado doméstico y en del mundo; particularmente, en los de América Latina, donde son escasos los laboratorios de última generación. Abundan en los archivos, registros de represiones contra científicos independientes, cuyos descubrimientos atentaban contra los intereses comerciales de estos gigantes; por ello, pagaron caro su osadía. Hay constancias de múltiples atentados a los archivos de esos investigadores que fueron incendiados, destrozados o desaparecidos, sin dejar pasar los “suicidios inducidos” o muertes misteriosas de algunos valientes profesionales que osaron tocarle las barbas a los tigres mundiales. En estos días circulan dos noticias que han hecho eco en el mundo entero. El presidente Trump hizo público que faltaban horas para que el coloso Roche pusiera en el mercado la vacuna maravillosa que cura el virus en tres horas. Se pregunta uno, ¿y no es que la FDA requiere larguísimos meses para autorizar la comercialización de un nuevo medicamento después de que el mismo fabricante también lo sometió a un largo proceso para probar que su producto no representa efectos dañinos para el paciente? Ahora resulta que otro genio de la farmacéutica, un supuesto investigador francés de apellido Didier Raoult, director de un Instituto en Marsella, utilizando los mismos medicamentos que nuestro equipo de médicos viene recomendando desde enero (hidroxicloroquina y azitromicina) ha descubierto (¡Aleluya! ) que estos medicamentos sí son efectivos. Otro de esos mensajes apócrifos en las redes advierte que otro competidor ahora pretende enturbiar el prestigio y estudios de los doctores Díaz, Videa y Valerio acusándolos de estar confabulados para que las compras millonarias que hace el gobierno de los medicamentos utilizados en MAIZ y Catracho sean comprados a determinado proveedor tradicional, llevándose también de encuentro al abogado Bográn y solicitando, en un tribunal de EE UU, que se intervengan las cuentas personales de estos ciudadanos. No sorprenden estas artimañas de los corsarios farmacéuticos ni el vicio de algunas redes sociales que se prestan a la difusión de noticias falsas cuyas repercusiones en una sociedad crédula no dejan de provocar confusiones difíciles de resolver. Los médicos Díaz, Videa, Valerio y Sierra Hoffman no han sido ajenos a los dardos de algunos de sus propios colegas nacionales que han cuestionado el MAIZ y Catracho sin haber ellos experimentado personalmente el tratamiento de un paciente con covid-19. Los que sí creemos en Honduras y sus productos nos sentimos complacidos por el respaldo de nuestros científicos M.T. Medina, Salvador Moncada, Dra. Palau, Dra. Figueroa y otros distinguidos profesionales que a la luz de los resultados de los protocolos MAIZ y Catracho se han expresado de manera positiva; investigaciones que, sin duda, podrían colocar a Honduras en un lugar honroso en materia de investigaciones para bien de la humanidad