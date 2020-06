Columnistas

La nación norteamericana cíclicamente experimenta hechos y acontecimientos que tienden a repetirse, indicando tendencias sistémicas. Un somero repaso a su reciente pretérito así lo demuestra. La pandemia de la influenza española que asoló al mundo en 1918-1919 causando al menos cincuenta millones de víctimas a escala global, igualmente impactó en Estados Unidos como hoy lo hace el coronavirus, con un saldo a la fecha que ya supera las 100,000 víctimas. La Gran Depresión provocada por el colapso de la Bolsa de Valores de New York, generando quiebras bancarias y empresariales, masivo desempleo, descenso en la calidad de vida, durando de 1929 a 1934 cuando el presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, por el cual el Estado asumió un papel activo en la sociedad, economía, cultura, a despecho del modelo que priorizaba el mercado y la empresa privada, mediante programas de obras públicas que generaron masivas fuentes de trabajo, regulando el sector financiero, inspirando gradual optimismo entre sus compatriotas, que hicieron posible la progresiva recuperación de la economía, misma que fue acelerada con el ingreso estadounidense en la Segunda Guerra Mundial que, al concluir, convirtió a Estados Unidos en la superpotencia mundial, pasando de ser deudora a acreedora internacional. A partir de Reagan, durante sus dos períodos presidenciales, 1980-1988, se ha ido desmantelando distintos programas del New Deal, en detrimento de los sectores de menores ingresos, blancos y no blancos. Actualmente la más reciente recesión, ya en curso, con saldo de muertos que llega a 40 millones de desempleados, constituye “la mayor catástrofe económica desde la Gran Depresión” (New York Times, 30 mayo 2020). El asesinato de Malcolm X en 1965 y el de Martin Luther King en 1968, ambos líderes religiosos activistas en favor de los derechos humanos de sus compatriotas negros, opositores a la Guerra en Vietnam, gradualmente radicalizados en sus posiciones ideológicas, provocaron masivas protestas callejeras, pacíficas y violentas, en docenas de ciudades. Igual ocurre hoy, con la muerte a manos de la Policía de jóvenes y adultos afroamericanos, siendo el más reciente el ocurrido en Minneapolis. Pese a avances logrados a lo largo de los años, las minorías étnicas negras, latinas e indígenas ocupan los estratos más bajos de la estructura social en términos económicos, educativos, de igualdad de oportunidades. De hecho, la concentración de la riqueza generada por el PIB se concentra hoy en una plutocracia que no llega al 1% del total poblacional. En 1998 el presidente Clinton estuvo a punto de ser enjuiciado por el Legislativo, lo que hubiera significado su destitución del cargo o bien su renuncia, tal como lo hizo Nixon en 1974. El 2019, el actual gobernante Trump, igualmente fue enjuiciado por la Cámara de Representantes, saliendo librado al no alcanzarse en ninguna de las dos cámaras la mayoría de votos requerida. Así, con diversos matices, la historia tiende a repetirse en sus líneas esenciales. Los estadounidenses, y con ellas y ellos el resto del mundo, se preguntan: ¿Hacia dónde se dirige la gran nación? ¿Cuál será su eventual destino? ¿Logrará reencontrase consigo misma?