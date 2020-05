Columnistas

uando una pandemia arrasa con las condiciones sanitarias del mundo, cuando se expande la contaminación y nos confina en largas cuarentenas como esta, germinan otros virus como el desequilibrio económico tanto por los efectos de los planes de contención, como por el miedo al contagio.

La inestabilidad económica de los países surge por las nuevas necesidades de los sistemas de salud, cierres de empresas, comercios, fábricas, centros educativos y hasta el mismo Gobierno cierra.

De manera general, existe una bancarrota en la productividad de un país. Pero claro, las consecuencias económicas no son las mismas para todos los países, algunos gozan de mejores sistemas de salud y economías más o menos firmes, pero naciones como la nuestra, que apenas se mantiene con remesas y la poca producción local, es retenida por el crimen organizado, los altos impuestos… y las migajas que sobran se va a los sacos de la corrupción estatal.

Desgraciadamente, en estas Honduras ya estamos acostumbrándonos a vivir en la miseria, entre corruptos, sin hospitales, sin escuelas, sin seguridad, sin producción, sin finanzas sólidas y entre pendencieros demagogos que plantean prodigios en medio de la ruindad de este paisaje bonito y abatido bajo los amaneceres de la farsa y robo.

Mas allá de nuestra derrota como república, el mundo es un desierto con teatros, calles, cines, estadios, centros comerciales cerrados, aviones estacionados, hoteles abandonados, restaurantes con mesas vacías, parques con el césped crecido y árboles abatidos por el viento de los días que pasan, sin niños, sin almas, sin esperanzas de la alegría que se detiene en la máquina del tiempo, como una pesadilla oxidada en los renglones de la historia moderna.

La gran recesión ha comenzado con el estruendo del derrumbe del 4,8 % en el primer trimestre del fatídico 2020, el peor derrumbe desde el pico de la crisis financiera global, y apenas el primer tropiezo de la catástrofe desatada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Entre tanto, —fosas comunes y hospitales atestados— una paciente se ve allí tirada en el pasillo sin que nadie la voltee a ver: se llama democracia, la que también está enferma bajo los lamparones de estados de excepción que limitan las libertades de movimiento y reunión, mientras el Estado rastrea las actividades de los ciudadanos infectados a través de sus teléfonos celulares.

Atrás quedaron aquellas manifestaciones de cómo Hong-Kong, Irak, Chile, Ecuador, Honduras, Colombia, Líbano y otras, hoy son calles vacías vigiladas por policías y ejércitos hasta con tanques y aviones de guerra. Una crisis de perlas para los que controlan al ciudadano para que no se mueva de sus casas, mientras ven que le destruyen su país.

Si no fuera por los muertos y científicos serios que alertan cada día de los peligros de esta calamidad, diríamos que esto es un invento del marketing geopolítico que controla a la perfección los países, del inconformismo social, un spot de propaganda hecho a la medida para los gobiernos y políticos tiranos que se han expandido y reelegido en los últimos años, que ven en esto, una oportunidad servida en bandeja de plata —robada— para recortar libertades democráticas, dar protagónicos papeles a los militares, cerrar las fronteras a la migración, de paso, en Honduras meterle con sangre y fuego el Código de la Impunidad, para celebrar en casa, la orgía de robos en cadena que ha hecho de este país, un carnaval de miseria y muerte.

Pero eso no entra en discusión por los grandes politólogos, juristas, congresistas y políticos, ya que su gran preocupación no es el código ni que la democracia se derrumbe, pues ahora se está debatiendo, sí usar mascarilla es inconstitucional a o no.

¡Primero pregúntense por el «tapabocas» de este sistema!