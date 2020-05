Columnistas

En el centro de esta pandemia que ha rebasado el drama humano, arrebatado vidas valiosas, y que a su vez, ha destruido gran parte de una economía ya carcomida y moribunda por la corrupción de un país de tercera, con ciertos ciudadanos de segunda y ladrones de primera. Una nación así, no sobrevive con hidroxicloroquina, y mucho menos, con té de manzanilla. Esta pandemia ha dejado exiguos los recursos y los pocos que hay en las esquinas de las gavetas, lo único que genera es una incertidumbre que contrasta el confinamiento con la necesidad de una reapertura bajo los parámetros de bioseguridad.



Para los miles de comerciantes que están al borde de la quiebra total, el reinicio de la economía en los días posteriores a la cuarentena por la emergencia del COVID-19 es una urgencia, porque encima de cargar con esta crisis sanitaria, también deben hacerlo con el yugo de los impuestos que no perdona, con la fatal empresa que genera energía eléctrica que sacude los miserables cimientos de las finanzas con garrote en mano y con los apagones que se empiezan a asomar en la pospandemia.



Aun con todo esto, es urgente reactivar la economía y arrancar en la reconstrucción del país con gradualidad y con protocolos de seguridad; ya la vida no va a ser igual, pero tenemos que continuar tomando medidas sanitarias de aquí en adelante, pues algunas empresas ya lo están haciendo en este escenario que es fundamental, como actores clave de la economía.

Toca entonces, definir de inmediato un plan para removilizar las finanzas y apoyar a las personas más vulnerables; una vez superada la crisis por impacto del coronavirus, lo primero es poner liquidez financiera en el mercado y traer recursos para que se pueda renegociar deudas con Micro Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), ya que pueden pasar muchos meses sin poder pagar sus compromisos por la calamidad de los mercados emergentes.

En esas larguísimas cadenas que transmite el Gobierno, con su promiscuidad demagógica y retórica de salón, debería anunciarnos mecanismos para inyectar liquidez y recursos financieros, en lugar de estropear el entorno y provocar más angustia en medio del encierro. Muchos países del mundo han hecho esta política, con opción concertada para mantener niveles macroeconómicos, y atender rápido la liquidez de la garantía de los préstamos sin que generen mora e intereses, para pequeños y medianos empresarios; emprendedores en particular.



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) facilitará un apoyo de 112 millones de dólares para la reactivación económica. En cambio, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) activa una línea de crédito de contingencia por 200 millones de dólares en el marco de la crisis. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsa $143 millones bajo el Acuerdo Stand-by. Por último, el Banco Mundial nos da un respiro y aumenta a USD 14 000 millones para ayudar a sostener la economía y proteger el empleo.



De alguna manera existirán formas para darle oxígeno a este país, y así poder abrirlo; como también, se le podrá dar apertura para que traiga más democracia a la institucionalidad, mayor iniciación a los cambios sociales, a las reformas políticas y electorales, similarmente, poder abrir espacios a la sociedad civil, y no poner las trancas contra sus opiniones en oposición de la barbarie como ese nuevo Código Penal; además, darle uso a las herramientas de un sistema civilizado de la cultura democrática, como el referéndum y plebiscito, el juicio político y grupos de notables —pero no los mismos de siempre, que lo único que se les nota, es su acercamiento con el poder— que promuevan el ánimo de converger con las corrientes ilustradas de un país que se levanta despacio para enfrentar las nuevas pandemias del futuro, que seguro no serán trasmitidas por ningún noticiero, porque estarán en cadena nacional: escuchando a los voceros de la muerte.