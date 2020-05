Columnistas

"De algo vamos a morir” es una expresión recurrente de los hondureños al enfrentar un riesgo mínimo, pero poniéndonos en plan serio, una serie de enfermedades se han puesto en pausa o en segundo plano por el temor imponente al maldito coronavirus, así que fallecer por causas naturales podría no ser tan natural.

Pongamos la más letal de todas, la hipertensión, cuando la sangre presiona exagerada las paredes de las arterias y, ya sabemos, deriva en un terrible accidente cardíaco o derrame cerebral; lo peor es que casi no se nota, tal vez un ligero mareo, un dolor de cabeza.

Muchos pacientes no están yendo a tomarse la presión ni sus tratamientos al hospital, a la clínica, por miedo al bichito ese.

Una de la enfermedades más crueles, la diabetes, requiere disciplina, sacrificio, atención médica frecuente y costosas visitas a la farmacia; si hay una interrupción en su tratamiento se vuelve incontrolable y fatal. Las cifras oficiales registran que en Honduras hay 1,200,000 pacientes con este padecimiento, un descuido sería desastroso.

Los temidos y detestables cánceres de todo tipo, presentes en el subconsciente de muchos, que apenas tienen un inexplicable dolorcito les angustia la sospecha; pues, se detectan unos tres mil nuevos casos al año en nuestro país, y si, en su nivel grave, se suspenden las quimioterapias o el resto del tratamiento, qué podemos decir.

El Hospital del Tórax se ha vaciado de sus casi cuatrocientos pacientes que llegan a diario para tratar afecciones cardíacas o respiratorias; muchos temen contagiarse con el coronavirus, pues es el centro pertinente para atender la emergencia; algunas citas se pospusieron por lo mismo.

Es que esa Covid-19 nos encuarentena y nos aterroriza a todos. Notamos que ha superado en semanas críticas a los fallecimientos habituales en el mundo por diabetes, accidentes de tráfico y trastornos del aparato digestivo, pero todavía lejos de las afecciones cardiovasculares, cánceres y enfermedades respiratorias.

A la mayoría de estos padecimientos les llaman ENT, Enfermedades No Transmisibles, o crónicas, generadas por la forma de vida: sobrepeso, consumo excesivo de grasas, azúcares, tabaco, sedentarismo; y aunque no es un promotor esencial, la pobreza también tiene que ver, por la mala o deficiente alimentación. Hasta tres mil hondureños mueren al año por esas causas.

También el confinamiento ha limitado las posibilidades de ejercicio, y la alimentación puede ser caótica, excesiva, con tanto tiempo encerrado, aunque algo alivió el estrés de la vida ajetreada. Habrá que aprender a evitar estas enfermedades prevenibles.

Quienes ya las sufren tendrán que ingeniárselas, y será un nuevo desafío para las autoridades de Salud, y no interrumpir más sus tratamientos; aunque estamos en una situación única de emergencia, que una cosa no quite la otra, y no pasar de las brasas al fuego.