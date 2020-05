Columnistas

En esta crisis necesitamos de mucho razonamiento lógico, un orden en las ideas y claridad en la lengua para comprender instrucciones o transmitirlas. Son imperativas las competencias comunicativas para usar los medios de comunicación a nuestro favor, y por supuesto, un poco de gusto por la lectura por si nos toca quedarnos en casa y entretenernos. Eso que nos da la clase de Español.

Qué decir de Matemáticas, que además de ayudarnos a desarrollar el razonamiento lógico gracias al cual tomamos decisiones correctas o al menos convenientes nos hace entender esos modelos matemáticos que nos hablan de exponencialidad, porcentajes y proyecciones. Es tal vez imposible entender matemáticamente lo que sucede y no tomar medidas de precaución.

Es también obligatorio saber lo mínimo sobre cómo funciona un virus, cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo mejor para él, cómo mantenerlo sano y de qué manera se defiende. Nos daría un panorama claro sobre la crisis del coronavirus. Eso que da la asignatura de Ciencias Naturales o Física, Química y Biología.

Y pensando en las ciencias sociales, ¿no nos hace falta comprender nuestras reacciones sociales? ¿De qué nos hablan esas proyecciones económicas? ¿Recesión? ¿Decrecimiento? ¿Proyecciones? ¿Producto Interno Bruto? ¿Garantías constitucionales? ¿Suspensión de las garantías constitucionales? ¿Histeria colectiva? ¿Responsabilidad social? Sí, estoy seguro de que a lo largo de muchos años de escolaridad se han revisado y reflexionado estos conceptos, pero puede ser que hayan pasado como uno más.

Una parte importante de la salud es la condición física. ¿Acaso no era en Educación Física donde debíamos aprender a mantener a nuestro cuerpo en su estado ideal? Debía introducirnos a la sana práctica de los deportes y a comprenderlos. Si más hondureños practicáramos deporte, estaríamos en mejor estado físico y correríamos menos peligro. También los deportes nos aportan estrategia, cómo defendernos y en qué momento atacar.

Es un acto de amor a la patria y a la sociedad cuidarnos y hacer que los demás se cuiden. Es protegerla, porque a mayor descuido, más personas se pueden enfermar y más difícil será que nuestro país regrese a la normalidad: Educación Cívica.

No basta con razonar lo que pasa y tomar decisiones correctas, la otra parte consiste en ser sensible, en comprender nuestros conflictos humanos y después de explorarlos, expresarlos. Además, cualquier actividad artística: tocar un instrumento, pintar, cantar, bailar, dibujar, esculpir, haría más llevadera y sensible una cuarentena.

Igual se podría decir de las actividades prácticas, que además de resolver problemas en casa ahora que no se pueden comprar muchas cosas porque los comercios están cerrados, podría hacer pasar el tiempo con mayor tranquilidad.

Deberíamos ser capaces de saber cuándo una página de internet es insegura o falsa, competencias digitales que debimos aprender en una clase llamada Informática o Computación.

Como he expuesto no hay asignaturas de relleno, todas en algún momento nos aportaron algo que ahora mismo nos haría la vida un poco más llevadera. Para padres, estudiantes y profesores: no hay tarea que sea una más o que sea para incomodar, no hay parcial que solo sea uno más. Da igual si un día se tuvo más de 60 o 70 en la casilla de calificaciones, si no nos está sirviendo ahora mismo, hemos reprobado.