Ni apologistas ni panegiristas, ni por el poder establecido ni en su contra. No los necesitamos y nos tienen cansados.

Unos por la codicia sin límites que aplican a todo lo que tocan, otros por la antiorganicidad de sus actuaciones en la que se llaman oposición, todos por el desapego a los intereses nacionales. No los mencionen que más los ultrajan.

Por la misma ambición que como les anima les ciega. Unos de mantenerse en el poder, con otra cabeza, serían y harían más de lo mismo, y los otros, de alcanzar el poder que con veleidad cortejan, serían exactamente iguales a los que condenan. Varios ya tuvieron oportunidad y lo demostraron.

Entre quienes pretenden erigirse como conductores no hay ni visión. Menos amor por Honduras. Cursi les parece. No serían muy diferentes en su tal conducción. ¿Acaso serían honorables? ¿Y eficientes gerentes? ¿Quién sabe? No hemos encontrado aún los hondureños la forma de preevaluar correctamente sin al final equivocarnos.

Inconscientes del valor del voto y de la necesidad vital para la democracia de transparentar los procesos electorales, internos y generales, una y otra vez tropezamos con la misma piedra.

Lo que no podemos permitir es que el desencanto nos desanime. Alguna salida buena por fin tendremos que encontrar. Pero con líderes estables que no vean como los mediocres en la primera magistratura su único medio de realización personal.

Educarnos y disciplinarnos es indispensable. Lo que nos acontece es grave. Ni siquiera quienes creen haber asegurado la solvencia económica de varias generaciones de sus descendientes pueden escapar a la incertidumbre. El dinero ya no da la seguridad de antes. Hay pobres, tan pobres, que solo tienen dinero.

Honduras necesita honradez y riqueza social, económica, intelectual y moral. Existe. Tiene que ser la que nos conduzca. No enfermos necesitados de reconocimiento. Con aparecer unos segundos en TV ya creen que pueden ser presidentes. Necesitamos gente sana en la conducción de nuestra nación.