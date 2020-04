Columnistas

En tanto no se elaboren medicamentos que curen a los pacientes infectados por el coronavirus ni exista vacuna que ofrezca inmunización, el distanciamiento social y el permanecer en su hogar son las medidas preventivas más eficaces.

No se discute la validez de las mismas. Empero, para millones de personas insertas en la economía informal, que sobreviven del día al día, sin ingresos fijos, carentes de acceso a servicios de salud de calidad, viviendo en zonas marginales de riesgo, en el que el agua potable y la eliminación de desechos sólidos son limitados o inexistentes, con alto grado de exclusión y vulnerabilidad, alquilando habitaciones insuficientemente ventiladas en tugurios, el permanecer encerrados presenta un dilema existencial: si no se desplazan a mercados, plazas, calles, en donde ofrecer mercancías o alquilar su fuerza de trabajo, no perciben dinero que permita adquirir alimentos, agua, medicamentos.

Cuando los hijos se quejan de estar hambrientos y sedientos, la presión familiar por encontrar alguna salida a sus legítimos reclamos se torna imperiosa, urgente. Permanecer enclaustrados no ofrece respuesta.

Así, las pandemias cobran un elevado saldo de víctimas entre los sectores poblacionales de menores ingresos, históricamente al margen del crecimiento económico y de las condiciones positivas de la macroeconomía, reflejando la dramática concentración de la riqueza y las oportunidades en sectores minoritarios pero altamente privilegiados.

Las áreas rurales ofrecen mayor grado de indefensión social, al concentrar la tierra en grandes latifundios subexplotados y en el reducido acceso de los pequeños productores minifundistas a las ciudades para vender directamente su producción agropecuaria, sin tener que depender de los intermediarios.

El creciente deterioro ambiental provoca sequías, contaminación de aguas, suelos, atmósfera, que contribuyen a hambrunas, desnutrición, enfermedades, facilitando la acción destructiva de fenómenos naturales.

La acelerada migración poblacional del campo a las ciudades agrava los complejos problemas estructurales, exacerbando tensiones y conflictos que, lejos de ser canalizados, son reprimidos. Crecientemente los pobladores exigen masivamente comida y trabajo en distintos puntos del país, desesperados ante el rápido agravamiento de su precariedad.

El tiro de gracia de esta dramática condición humana lo ha agravado la actual pandemia; la recuperación será lenta, compleja, costosa. Requiere del involucramiento de la sociedad en su conjunto, con dirigencias que motiven e inspiren, que ofrezcan credibilidad, transparencia que posibilite la movilización total de la población, con metas y objetivos compartidos, claramente definidos.

Algo es cierto: los presentes paradigmas discriminatorios y excluyentes no pueden continuar siendo aplicados, deben ser transformados por otros, humanistas e incluyentes. Las y los hondureños deben exigirlo, sin temores ni claudicaciones.