No, el Covid-19 no destruirá la especie humana: es un mensajero, no un agente exterminador. Pero su oportunista compañera, la corrupción, sí puede acabar con la humanidad. Ya lo está haciendo.

Y es que humanidad no es la estructura anatómica y biológica de la especie, sino su conciencia moral, sin la que los humanos apenas nos distanciamos de los demás primates. Después de todo, la diferencia genómica entre nosotros y los chimpancés, para el caso, es menor que 2%.

Es la conciencia moral, en tanto que conciencia, la que nos hace percibir que somos entes con vida propia; y en tanto que moral, esa conciencia nos da, o nos hace buscar, una explicación a nuestra presencia en la vida, un sentido y hasta un propósito.

Es cierto que los saberes, la ciencia, el arte, la literatura, la música, nos elevan en el reino animal. Pero lo que nos separa -aún sin los alardes de superioridad que hoy son cuestionados- es la capacidad de distinguir y escoger entre el bien y el mal.

La empatía, el amor, la generosidad, la compasión, la integridad, a la vez que nos señalan la presencia de los otros, y la obligación de respetarlos, integran la conciencia moral de la humanidad.

Es así que cuando se roba al Estado se roba a la nación y a la sociedad, se arrebata el pan de la boca de los pobres, y se condena a sus hijos a la sumisión y a la miseria que impone la ignorancia, para toda la vida.

La corrupción es enemiga mortal de la humanidad y del desarrollo. En Honduras es tan antigua como la república, pero, ¡qué vergüenza!, es durante el ensayo democrático que la corrupción se ha recrudecido, extendido y sistematizado.

También se ha vuelto cínica, no solamente en el sentido corriente de descarada, que lo es, sino la acepción más honda y corrosiva del cinismo: incapacidad para reconocer nobleza alguna en los actos de los demás, triste cosmovisión de aquel dicho desvergonzado de que “cada quien tiene su precio”, y aquel otro de que, “quien no se enriquece en el gobierno, es porque es…”, usted sabe qué.

El rasgo más desconsolador es que gente muy joven coordina delitos entre los sectores público y privado, donde participan papás, mamás, chicos , chicas, tíos, tías, suegros, suegras, yernos, nueras, cuñados, árboles genealógicos completos, que traman compras y contratos, sin discreción ni rubor.

Mientras todo esto ocurre, se discuten reformas legales que disminuyen las penas a los delitos de corrupción. ¿Qué nos pasa? ¡Que alguien me explique…!, gritaba Derbez en su programa de TV “La hora macabrona”. Y es que la nuestra también lo es.

Porque, perdone usted: la ciudadanía sin poder, más la que truena en las redes, más usted y yo, ¿estamos seguros de que somos parte de la solución, no del problema? Tal vez desenfocamos la corrupción, que es planetaria, no local; el Covid-19 es pretexto para robar en países ayer inesperados; el fenómeno es histórico, antropológico, cultural, ético, jurídico, económico, sociológico y hasta neurobiológico.

Mientras no focalicemos bien la corrupción, en esos contextos, apuntaremos al objetivo equivocado; mientras no entendamos todos que a este toro hay que denunciarlo en las redes pero lidiarlo en el ruedo podremos seguir vociferando, pero la gangrena de la corrupción seguirá devorando las saqueadas reservas morales de la nación.

Reflexionemos, luego gritemos. Tal vez no nos guste todo lo que encontremos, pero si la mentira es el rostro macilento de la corrupción, antes de saltar al ruedo, debemos sincerarnos entre nosotros mismos.