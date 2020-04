Columnistas

Hace miles de años, el ser humano comenzó a comunicarse con símbolos escritos, sea en piedra -dibujos-, en barro- sumerios- y en hojas de plantas propicias para ello, por parte de los chinos o egipcios -papiro y otros-, para luego darle un impulso mágico: impresión masiva, con el alemán Gutenberg (1440) al perfeccionar el proceso de impresión con caracteres móviles (tipografía). De allí a la actualidad, billones y billones de toneladas de papel se han utilizado para transmitir ideas -verosímiles o no- en las interrelaciones del ser humano, sean positivas o negativas para el que recibe al final el mensaje respectivo contenido en libros, folletos, gacetas, hojas volantes y periódicos, entre otros.

Con ello se expandieron conocimientos al hombre común, pues los libros y textos se mantenían guardados para uso exclusivo de la élite del momento. Se manipularon textos en su contenido y otros fueron a la hoguera porque su contenido no era conveniente para los estamentos de poder, especialmente en el aspecto religioso, que también manejaba lo político y económico por centenares de años, Gobiernos tiránicos estuvieron siempre al acecho de controlar publicaciones de periódicos, revistas, etc., a fin de mantener control sobre sus opositores.

Recuerdo muy bien que diario El Pueblo (órgano del Partido Liberal), después del golpe del 63 del siglo pasado, circulaba entre los partidarios en forma clandestina. Al final el periódico mencionado -con sus letras de cada artículo o noticia ya gastada y pálidas de tanto lector clandestino- se trasladaba cada ejemplar metido en una lata de avena Quaker para que lo leyeran los partidarios de los campos bananeros. Esa misma historia se repitió desde tiempos de la colonia en varios países de este continente.

Los avances tecnológicos se incorporaron a las empresas periodísticas de todo el mundo. Honduras no fue la excepción (rotativas con impresión de miles de ejemplares por hora, uso de computadoras para elaboración y diseño y reducción del tamaño de cada ejemplar, con mejores fotografías, etc). El que no se modernizó en su sistema administrativo y operativo, simplemente cerró. Los nuevos artefactos e inventos electrónicos (internet, redes sociales) introducidos a la comunicación radial, televisiva, teléfonos móviles y otros, han reducido la exposición de grandes segmentos poblacionales (receptores) a la lectura de periódicos y libros, en todo el mundo, al grado que se estima que este medio comunicacional va a desaparecer en corto tiempo, por lo cual los propietarios de los mismos han establecido nuevas políticas de captación de lectores, haciendo uso inclusive de esos avances digitales, pero nunca, por lo menos en gran parte de este siglo, los mensajes escritos en periódicos y otros, serán eliminados, por su mismo rol que desempeñan en la sociedad: mejor presentación, mayor permanencia, mayor profundidad en su contexto, mayor temporalidad, más cultura, más contenido diverso en un solo ejemplar; más seriedad, empatía y, más que todo, más credibilidad, donde el receptor podrá racionalizar los contenidos, pues no son dados solo para “tragar”. Lo impreso tiene enormes ventajas, que el lector saborea en su interior (sea periódico, revista, libro etc.) en su parte cognoscitiva que no dejará de desear su acceso, a menos que en el futuro la comunicación sea por telepatía.