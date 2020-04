Columnistas

No es juego, no es broma Miguel A. Cálix M.| @MiguelCalix

Hoy se sabe muy bien que la Covid-19, enfermedad que ocasiona el SARS-CoV2, tiene diversas manifestaciones. Algunas se pueden manejar clínicamente con facilidad, mientras otras pueden afectar gravemente la condición del sistema respiratorio, al punto de requerirse atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital. El equipamiento, insumos y aparataje de las UCI suele ser tan costoso en cualquier nación del planeta que prácticamente ningún país -con un par de notables excepciones- pudo suplir la demanda de vigilancia intensiva hospitalaria cuando la propagación del virus excedió sus cercos epidemiológicos, dejando en claro que la estrategia para enfrentarlo no podía centrarse en la atención médica sino en la prevención del contagio hasta donde fuera posible.

La curva de aprendizaje con el mortal virus ha sido cruenta, pero también extendida en el tiempo, dejando en claro a quien quisiera observar y entender, que el no tomárselo en serio y desperdiciar valiosas horas para adoptar las medidas de prevención y contención adecuadas puede ser tan irresponsable como quien osa jugar o bromear con sus causas y efectos. El SARS-CoV2 no hace distinciones de edad, posición social y económica, nacionalidad, convicciones políticas ni religiosas, género ni domicilio. La Covid-19 no se cura con tuits ni con rumores, mucho menos con amuletos, peroratas, dinero, consignas, remedios caseros ni jarabes contra la tos. Puede quizá postergarse o evitarse el contagio de muchas personas si se implementan campañas de prevención extremas y se aplican con firmeza restricciones oficiales a la movilidad individual, o se confía en una conducta de autodisciplina y encierro (que por cierto no se inculca de la noche a la mañana), con miras a romper las cadenas de transmisión del virus; si se hace así, se puede aspirar a disminuir su diseminación, brindando mejores posibilidades a los sistemas sanitarios de atender a quienes resultan afectados, severamente o no.

No hay vacuna. No hay tratamiento eficaz contra su evolución más crítica. Probablemente se descubran en el futuro -ya hay quienes trabajan afanosamente en ello- pero por ahora no existe ninguna opción real, por lo que solo resta confiar en no ser parte del 70% de la población mundial que seguramente lo contraerá, y si ocurriera lo contrario, al menos ubicarse dentro del 86% cuyo organismo se defenderá bien del intruso y no desarrollará sus malestares más complicados. La mayoría confía en sortear la enfermedad como si fuera lotería popular, jugando con cartones manoseados por gente que no se lava con agua y jabón, ni hace caso a instrucciones. Y esperan gritar ¡Loteríaaa! y ganar cuando escuchen “¿Por qué te corres cobarde, trayendo tan buen puñal? ¡El valiente!”