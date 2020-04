Columnistas

Hasta hace poco estaba convencido que, en la coyuntura actual, signada por la pandemia del coronavirus, la agenda guerrerista estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela se iba detener. Estados Unidos es el epicentro de una de las enfermedades más crueles de los últimos tiempos. Con más de 12 mil muertes, una población contagiada cercana a 400 mil personas, una economía en estado de shock; donde lo más visible es el cierre de fábricas, centros comerciales y servicios públicos y con un sistema de salud colapsado.

Trump no puede contar con sus aliados en Europa. España ha hecho un vehemente llamado a los generales de la OTAN, para que asuman un papel activo en torno a la emergencia provocada por ese enemigo invisible, que no cuenta con trincheras, ni bombas inteligentes, ni drones para vigilar al enemigo. La alianza militar más poderosa del planeta no ha dado respuesta, mientras Europa se consume en el dolor y la desilusión, por lo cual, la aventura del gobernante estadounidense en las costas venezolanas es muy probable que no reciba ni siquiera un pronunciamiento de apoyo.

Han sido Rusia y China quienes han mandado equipo, medicamentos y personal sanitario militar a Italia y a otros países del viejo continente. Las naciones más asediadas por la OTAN ahora recurren en ejemplo de hermandad y solidaridad para socorrer a sus detractores. Cuba, un país pequeño y bloqueado, se ha sumado a este torrente de apoyo. Un país pequeño y bloqueado está demostrando que, en medio de la desgracia humana, ningún país es tan fuerte para no necesitar, ni tan débil para no proporcionar alguna ayuda. En una situación como la actual, la sensatez debería estar en favor de la preservación de la vida y no de la muerte.

En sus planes originales de los inquilinos de la Casa Blanca estaba la participación de algunos gobiernos de América Latina con personal militar, todo con el propósito de darle una fachada continental a su hazaña imperial, sus planes fracasaron y, por ahora, los gobiernos de la región, nerviosos como están por la inesperada pandemia del coronavirus, es poco probable que acompañen a las tropas estadounidenses en una guerra que contraviene los principios del derecho internacional.

El escenario para una guerra es tan negativo que ni los apologistas de la ideología conservadora y los habituales defensores de la política norteamericana en la región han podido salir en defensa de una acción que está destinada al fracaso.

En estas condiciones, llevar a cabo un despliegue militar, bajo el engañoso pretexto de combatir el narcotráfico, es un acto de locura que solo daños provocará al pueblo venezolano y a todo el continente, con el peligro que las armas que hoy apuntan al territorio de Simón Bolívar y Francisco de Miranda puedan desviarse hacia un mayor agravamiento de la crisis que vive la sociedad norteamericana.

La experiencia de Estados Unidos en las últimas guerras ha sido de derrotas, pueden quitar gobiernos, muchas veces asesinándoles, pero no pueden establecer regímenes estables y duraderos.