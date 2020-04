Columnistas

Desde pequeño tengo la costumbre de comprar y leer el periódico. Y quiero resaltar que para mí es muy diferente abrir una aplicación y ver la noticia que coger las páginas convenientemente dobladas y ordenadas y leer con ese olor particular que apenas llega mi nariz. Me pasa lo mismo con los libros y con las revistas. Con el papel en general. Aunque, por supuesto, como hombre de mi tiempo que soy, luego reviso su versión digital.

En la infancia lo traían a casa. Iba, lo tomaba y era simplemente capaz de leerlo todo, sin que me falta una letra. Cosas que permite el ocio y la curiosidad. Era una especie de reto para mí, no dejar nada a la duda. Así era quizá el único niño que leía (a veces sin entender mucho y otras veces nada) hasta los clasificados y los avisos. ¿No me aburría? No, la verdad es que me echaba a volar la imaginación cada letra, por formal y seria que fuese. Todo lo que puede haber detrás de un aviso de herencia o una citación, por ejemplo.

Siempre resulté extraño porque de camino al colegio me paraba a comprar el ejemplar del día. En mi mochila, además de los cuadernos y materiales siempre iban los periódicos. Creo que así me enamoré de la lengua española y del conocimiento en general, sin enterarme. Añadido por supuesto a los libros que acompañaron mi infancia y mi juventud. Lo que evidentemente marcaría mis quehaceres por la vida.

A mí me gusta conocer los países también por sus diarios, y sí, uno puede entrar a internet y ver lo que sucede, pero de nuevo, no es lo mismo que tomar un periódico y ver lo que nos resulta particular y lo que nos resulta común en ese relato de nación que se nos propone en él. A veces es casi un organigrama y resumen del país.

Me sucedió una vez en un país que me paré en cada esquina de la ciudad que visitaba a buscar un periódico. Primero ocurrió que no me entendían las personas por periódico. Pensé que era el obstáculo, y claro me dije en ese momento: la dialectología (disciplina de la lingüística que estudia cómo se usa la lengua en cada región). Cómo siendo lingüista no pensé en ello. Comencé entonces a preguntar como diario, es español estándar. Tampoco. La prensa, pensé, ese es un término muy común. Pues no, tampoco era eso. Simplemente no se compraban el periódico, el diario a la prensa, como usted quiera llamarlo. Me desconcerté. Al final, después de muchísimo esfuerzo conseguí un ejemplar de un solo medio, en otra ciudad.

Y bueno, cuál es el problema con este hecho. Creo que comprar el periódico, así, dicho de la manera más cotidiana, no es solo mi costumbre, sino que es una buena costumbre. Y una costumbre que puede tener incidencia incluso en la manera en la que se elige como país o como ciudad. No se puede conducir desinformado el destino de un país.

La prensa escrita es el periodismo en bruto, el periodismo duro, sin menospreciar, por supuesto, el valor de la radio, la televisión y los social media de la actualidad que hacen un trabajo loable y magnífico en algunas ocasiones. Lo que quiero decir es que como bien explica Sartori en Homo Videns, haciendo referencia a otros autores, no es lo mismo cuando la información entra por la lectura que por cuando entra por la imagen, quizá lo del sonido puede ser más parecido a leer, pero no permite todo el proceso de abstracción que sí dejan las letras. Y eso se traduce en capacidad de razonamiento