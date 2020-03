Columnistas

Recibir suficiente información es bueno, recibir mucha ya podría estar mal, recibir demasiada es terrible. Los juicios de valor suelen carecer de lucidez en una infoxicación y lo peor de todo es que si hay demasiada información lo más posible es que mucha de ella no sea correcta y genere pánico. Porque los medios están diseñados para dar la información necesaria y suficiente, no mucha, ni muchos menos demasiada.

Es la primera vez que un hecho ha tenido una explotación mediática de estas dimensiones. Puedo afirmar sin ninguna duda que nunca la humanidad había estado en la misma sintonía. La causa es muy simple: en primer lugar, no hay ser humano que esté excluido de los efectos que ha causado el Covid-19 y en segundo lugar este hecho ha coincidido con la capacidad de comunicación que existe para esta segunda década del siglo XXI. Las redes sociales, la televisión, la radio han sido acaparadas por este tema y no es para menos.

Esto me ha hecho preguntarme, ¿es posible y conveniente en este momento cambiar de tema por lo menos a momentos y sin bajar la guardia? Y no me refiero a posible como al acto consciente, me refiero al acto inconsciente de tener presente el tema, aunque estemos aparentemente distraídos, aparentemente en otros asuntos. Ha golpeado tanto nuestro modus vivendi que no parece posible dar vuelta a la página. Se nos ha metido hasta en el humor, hasta en la banalidad. Sin embargo, es necesario.

Nótese la paradoja que para poder decir que es muy conveniente dar vuelta de página (en el buen sentido) debo manosear y repasar el tema, lo debo exponer a su lectura y, lejos de olvidarnos de él, lo estamos evocando. Será interesante ver si antes de que este hecho siga gobernando nuestras vidas lo agotamos como tema o más bien lo alargamos y seguimos hablando sobre ello durante varios meses.

Dentro de pocos años comenzará a aparecer, por supuesto, la literatura y la filmografía “covidiana” (no sé si me inventé este adjetivo o si ya alguien se me ha adelantado, pero seguro así será), así como hoy tenemos toda una literatura de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Quizá haya poemarios y sobre este apartado quiero ampliar. La guerra, la persecución, la injusticia como si de una semilla en tierra fértil se tratase siempre ha dado grandes poemas de grandes poetas y lo que estamos viviendo es muy parecido a una guerra, también deberíamos esperar una poesía covidiana, porque ¿no es este acaso un drama humano?

No quiero comenzar a pensar que el germen de aquella literarización de algunos acontecimientos no era el drama humano sino la ira política. Que tampoco estaría mal, ni sería condenable, solamente apuntable.

¿Qué dificultades enfrentan las personas que quieren pasar página por lo menos por un momento, pero no lo logran por la sobreexposición? Por supuesto, la dependencia que se tiene de las pantallas, las pantallas son las que en este momento nos dan ese enorme flujo de información que no podemos evitar. Si eso se combina con las pocas alternativas que no tengan que ver con pantallas que las personas han desechado el resultado es evidente. Libros, juegos de mesa, ejecución de instrumentos, actividades de creación artística, alfarería, cursos en casa son opciones que poco a poco han quedado en el olvido y que no parecen ser una opción para pasar la página sin pasarla, para no infoxicarse.