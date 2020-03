Columnistas

Es evidente que ha mejorado la acción gubernamental para enfrentar la crisis del Covid-19, a medida que toma experiencia en un terreno desconocido para el mundo. El presidente luce en control, ha decidido medidas importantes y valientes; ha obtenido paciencia y disciplina de la población.

Pero flota en el ambiente la idea de que algo falta, de que no se hace todo lo necesario; que no pasamos de las advertencias y las promesas, y que podríamos usar el tiempo de mejor manera.

Estamos entrando en la segunda de las tres fases identificadas por esta columna como reacciones típicas de los países a la embestida del virus.

En este contexto, el concierto de cacerolas con que Tegucigalpa agradeció el trabajo del personal público de Salud podría ser interpretado como desaprobación implícita del resto del gobierno. El alboroto, en apariencia espontáneo, de unos chiquillos que salieron a exigir comida, no debiera ser visto con ligereza.

Aunque no se critica al Presidente cuando actúa fiel a su divisa -“haré lo que tenga que hacer”-, queda la impresión de que el equipo presidencial debería hacer mejor su parte. Quizás no todas estas percepciones populares sean justas, pero todas son reales. En eso de hacer lo que se tiene que hacer cuenta mucho la forma en que se hace. La complejidad abrumadora de la crisis; el espectro aterrador de lo que ocurre en algunos países mejor equipados que el nuestro; la certeza, reiterada por el Presidente, de que “lo peor está por venir”, hacen esperar acciones y métodos no convencionales. No se trata de mesas de diálogo, ni de consultas sectoriales aisladas. Se trata de una catástrofe inminente que demanda acciones ejecutivas y administrativas no tradicionales. Lo primero que falta es un plan estratégico concertado por todos los sectores, en trabajo y acuerdos conjuntos; una especie de convenio en el que cada sector comprometa lo que puede aportar y sacrificar por la vida, el bien común y sus propios intereses, no que negocie la manera de esquivar su deber, u obtener beneficios políticos o económicos. Se trata de una concertación en el borde del abismo.

Un tal arreglo, su negociación, sus objetivos y su ejecución, no pueden ser tareas exclusivas de ningún sector o persona, ni siquiera del gobierno.

La lentitud, el burocratismo, la parcialidad partidaria y la corrupción, son síntomas antiguos de la patología administrativa del sector público nacional. Por esto la gente no cree que una calamidad de la magnitud presente pueda ser enfrentada en los canales habituales de la administración. Esta, o es parte de una solución concertada, o es parte del problema. Es asunto de credibilidad, eficacia e integridad. El Presidente podría crear y coordinar un comité de emergencia con personalidades creíbles y probadas, no gubernamentales ni políticas, con autoridad para tomar e implantar decisiones sin perderse en los recovecos infinitos de la administración pública.

Así salvó al país el presidente López Arellano en la guerra con El Salvador: creó el Comité de Defensa Civil, que puso al mando de Miguel Andonie Fernández, y que administró las ciudades mejor que nunca, aún en ausencia de la Policía.

Se agota la segunda fase, Presidente. En la tercera, la masa exige nombres de responsables por acción y omisión. Este es el momento de compartir la autoridad con todos los sectores de la sociedad. Cuando se asume toda la autoridad de las decisiones críticas, se asume también toda la responsabilidad. Es una carga que, por insostenible, nos corresponde a todos.