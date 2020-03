Columnistas

El ventanal de mi oficina en el IICA, en San José, dejaba ver en lontananza la nubada sierra de Coronado pero igual, muy próximo, un feo estacionamiento desarbolado y cubierto de hormigón, donde aparcaban sus lujosos autos los funcionarios de misión internacional.

Y cierta mañana llegó una dama tica a consultar algo relacionado con el proceso editorial, y tras sentarse suspiró a la profundidad que consentía su llamativo pecho y exclamó: “¡qué hermosa vista, cuánta belleza…!” Yo, que cada día miraba aquel seco espacio, me extrañé. “Y que mañana tan grata”, insistió, “ah, qué afortunado es usted en esta oficina amplia…”. No hallaba cómo contestar excepto con small talk. “¿Cómo le va?”, pregunté. “Feliz, ¡estoy enamorada!”, confesó. Y comprendí todo: la fulana veía al orbe desde su óptica particular, no al mundo real. La pasión y el suspiro le nublaban la pupila, observaba desde las ventanas del corazón.

Fue más tarde que relacioné aquello con la famosa sentencia de Buda: “El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional”, que fue mi lección de por vida puesto que en infinidad de ocasiones el árbol del frente nos impide ver el bosque y pensamos que seremos incapaces de superar el miedo, la angustia y la ansiedad, siendo estos más bien los síntomas de lo que padecemos, no su originaria razón.

Epicuro, pensador de Samos, Grecia, creía que la filosofía debía actuar como un “tetra fármaco” contra los azoros más invasivos: los de miedo a los dioses, miedo a la muerte, miedo al dolor y miedo al fracaso en la búsqueda del bien. A su vez Buda ––creador de la única cosmovisión que no exige a ninguna divinidad en ella–– consideraba que el objetivo central de la existencia es el de erradicar el sufrimiento.

El credo budista advierte que “la causa de la insatisfacción (frustración, tensión, dolor de cabeza, aflicción) es el deseo”, entendiendo tal como un movimiento de la voluntad que concluye desatando aferramiento a lo material, aversión a lo espiritual, temor a lo desconocido o a dioses que genera la misma mente de la persona.

No es fácil, desde luego. La cultura con mayor imposición en el orbe es la del consumo, el gasto, el acumulo y la exhibición. “Amontonadores de piedra sobre piedra” llamaban los vencidos aztecas a los constructores de palacios y catedrales, como se podría decir hoy de los edificadores de torres rascacielos. Superar tal estilo de vida demanda de la gente una intensa claridad de propósito, seguridad en sus objetivos e incluso sencillez y humildad.

Lográndolo poco a poco comienza entonces a operar el milagro interior: de pronto se comprende la verdadera causa de la vida, se desprende la mente de la afición a la materia, se abandona la superstición y el alma se hace solidaria con los demás.

Solidaria, por ejemplo, en casos pequeños individuales o en grandes tragedias como la epidemia en que hoy naufragan esas viejas prácticas de la humanidad. Pero sobre todo, el hombre y la mujer aprenden a depender de ellos mismos, no de fuerzas imaginarias exteriores que piensa le hablan y para las que, obvio, carecemos de valor.

El maestro Buda sintetizaba la conducta de individuos así en una oración no exenta de humor: “Si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo, los pájaros no hablan”.