Columnistas

Es evidente que la corrupción en Honduras ha traído pobreza, desempleo, migración, hambre, enfermedades, violencia, inseguridad, desconfianza en todo y en todos, han surgido nuevos catálogos de conductas abusivas e ilegales, han hecho escandalosos y gigantescos robos del dinero de finalidades sociales, ha traído el desánimo para hacer lo bueno y ha destruido el principio de legalidad.

Podrán surgir ideas, estrategias, leyes, convenios internacionales, pero aquí en Honduras infelizmente nada de eso funciona, no existe justicia, no hay institucionalidad, no hay Estado de derecho, solo hay un hombre, un movimiento político (orlandismo), tres poderes sometidos en uno, y una cueva donde se ubica la industria de la corrupción y la impunidad, donde no existe la ética y anuladas la integridad y la moralidad.

La corrupción política, entendida como el manejo fraudulento por parte del gobernante y demás funcionarios públicos en beneficio propio o de terceros en perjuicio del pueblo, es un cáncer maligno que vive en simbiosis con cualquier sistema político y de partidos políticos. La corrupción corroe las bases de la democracia, rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona y destruye los derechos humanos, conlleva, con seguridad, al desprestigio de la política y a la desconfianza de la ciudadanía en el sistema; impera la desigualdad en el pleito político, violación de la legalidad, y atenta contra cualquier norma, sea de salud, educación, de mercado, etc.

En Honduras, en las últimas dos décadas se incrementaron las actividades de la narcoactividad poniendo de manifiesto que el fenómeno de la corrupción y la impunidad en la gobernabilidad del Estado no es algo coyuntural sino estructural, que prolifera peligrosamente en las instituciones públicas, absorbiendo personas y corporaciones.

El 18 de octubre del 2019, el sistema de justicia estadounidense declaró culpable por narcotráfico al exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del mandatario de Honduras. Asimismo, los fiscales de los tribunales de justicia estadounidenses calificaron a Honduras como un narco-Estado, señalando al actual gobernante, Juan Orlando Hernández Alvarado, de co-conspirador de narcotráfico. Al recibir esta noticia el pueblo hondureño esperó se le hiciera en el Congreso Nacional juicio político, tal como lo establece la Constitución de la República, pero infelizmente los diputados orlandistas negaron el juicio, pisoteando -como siempre- el clamor de justicia de la sociedad.

Hay una fuerte demanda social para esclarecer y superar los casos de corrupción y muchas acusaciones que están en la mente de todos. Estamos de acuerdo en que son poquísimos los funcionarios públicos que recientemente han sido imputados en nuestro país por prácticas corruptas y que todos conocemos, como en los casos de la “Red de diputados”, “Arca abierta”, “Pandora”, fondos departamentales y la creación de ONG, inmunidad parlamentaria, la no continuidad de la Maccih, el caso de Infop, el caso de Coalianza, contratos de energía con empresas de maletín, el robo al IHSS, sobornos, nepotismo, la reelección inconstitucional, la ley de secretos oficiales, los asesinatos en las cárceles de máxima seguridad, carestía de agua, violación de los derechos humanos, femicidios y un larguísimo etcétera.

Las causas principales para que la industria de la corrupción sea vigorosa, floreciente y próspera en Honduras pasan por los políticos que han convertido la ley en un instrumento de maldad para delinquir, proteger sus intereses y realizar persecuciones. Han destruido cualquier norma u organismo legal que vaya contra sus beneficios. Han usado la información con noticias maliciosas y de manera tendenciosa, logrando establecer procesos de desinformación, planteando una realidad ficticia, además, usan la información como arma de ataque contra cualquier estorbo, sometiendo a los medios de comunicación y empleados. Con frecuencia se han venido realizando pactos políticos en la sombra para beneficiar a los círculos de poder político, económico, social, militar, policial y desde luego con el poder del crimen organizado. El poder político se vende al mejor postor. La corrupción, tal cual cáncer maligno por su carácter invasivo, pasó de ser individual para convertirse en institucional.

Ahora, por Honduras transita un sistema estructural y fisiológicamente perverso, el cual absorbe y pervierte cualquier ser humano o institución. Los políticos no tienen vergüenza, la perdieron hace rato. Pobre pueblo a merced de estos malignos códigos políticos. Finalmente, esta porción bíblica: “Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad; de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará; pero el perverso no conoce la vergüenza”. Sofonías 3:5 (RV1960). Queda planteado.