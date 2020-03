Columnistas

Volvieron los “Traidores a la Patria”, los enterradores del Estado de derecho, volvieron aquellos individuos que, sin ningún recato, atentaron y siguen atentando contra los preceptos jurídicos que norman la convivencia de los ciudadanos hondureños. El 90% de los hondureños se oponen enérgicamente a la reelección. El continuismo no puede ni debe existir en nuestro país, ni en broma. Los constituyentes del 80, con una sabiduría ejemplar, dejaron plasmados cinco artículos pétreos; uno de ellos, el referente a la reelección. La prohibición quedó inscrita en granito. Irreformable, intocable, aplicable en toda su extensión y blindada contra toda pretensión de políticos perversos y abusivos, de modificar su letra o espíritu. La decisión correcta, jurídica y moral del CNE, de no aceptar las reformas de los estatutos del partido gobernante, mediante las cuales, “de carambola”, hacen creer, que, si dejan establecido en sus estatutos que el Partido Nacional se opone a una reelección, por más de una vez, entonces, el pueblo se tragará esa píldora y aceptará lo que los violadores alegan, en el sentido que, según ellos, la reelección es una “cosa juzgada”, por razón de la ilegal, ilegítima y vulgar resolución de una Sala Constitucional, que declaró “inaplicable” el artículo pétreo que prohíbe terminantemente dicha repetición del mandato presidencial. Hemos sido el hazmerreír del mundo académico. Solo los “sabiondos catrachos” pueden engendrar disposiciones tan absurdas como el caso que nos ocupa. Declarar inconstitucional la Constitución. En una reciente publicación de un diario capitalino, dos de esos brillantes y jóvenes abogados que alumbran con su sabiduría el cada vez más escabroso e impopular camino de la “estrella solitaria”, expresan que el CNE, está equivocado porque en el tema de la reelección, “ya existe jurisprudencia”, y el segundo, anuncia acciones legales contra la resolución de ese mismo CNE, pero particularmente contra la abogada Moncada, desconociendo, que el CNE es una institución colegiada. Qué falta de conocimiento, por no decir, como Cantinflas, “qué falta de ignorancia”. No soy abogado, lo confieso, quise serlo, pero durante 16 años en el Congreso participé en casi todas las comisiones responsables de emitir las leyes más importantes, emitidas en esos últimos 40 años. Aprendí que una sola resolución de un tribunal no genera “jurisprudencia”. Esto sería absurdo. Una sola resolución podría fácilmente estar contaminada por las influencias de los mandamases de turno. Por favor, en qué facultad de derecho se graduaron estas promesas de la patria, para disuadir a mis nietos (as), ¿a que no acudan a ese centro de enseñanza superior? Doña Rixi Moncada, a quien aprecio por conocer su capacidad profesional durante los años en que fungió como asesora legal del Congreso, (aunque no coincidamos en varias posiciones políticas e ideológicas), hace bien en declararse defensora de la Constitución. Lástima que el caso que nos ocupa no es el de “no aceptar la inscripción de personas que han estado en el poder”. Eso es muy genérico. Prefiero sus primeras declaraciones, en las que asevera contundentemente que los pétreos son irreformables, la reelección está prohibida y punto. La Sala Constitucional nunca ha tenido la mas mínima facultad para modificar la Constitución. Antes bien, en esa ley superior está escrito en granito que serán responsables civil, administrativa y penalmente todas aquellas personas, como los diputados en mención, defensores de lo indefendible, quienes deberán sufrir las sanciones, que, de manera clara e indubitable, establece el articulo 375 Constitucional. Porque eso es lo que sigue, no nos engañemos.