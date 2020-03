Columnistas

Innúmero de amenazas en nuestras vidas son reales y otras han sido sólo imaginarias. La mente humana es tan poderosa que genera miedos, y cuando del pasado se trata, muchas de las amenazas enfrentadas obviamente fueron no deseadas, pero las personas persisten en ellas. ¡Que lastima!, tal como dice el dicho, se tropezaron con la piedra, y además de quejarse, también se llevaron cargando la piedra toda la vida. Las amenazas reales ocurren, pero nos chantajeamos a nosotros mismos cuando buscamos agregarle historias y más historias a ese hecho que fue real. Justificamos, incluso que nuestros triunfos se derivan de lo que sufrimos y vivimos, y sólo son evasivas a nuestra responsabilidad de no aceptar propias farsas de querer siempre tener la razón, invalidar a otros, dominar y evitar ser dominado y querer siempre ganar.

Todo esto es parte de nuestra naturaleza humana, difícil de aceptar y peor aún de entender, pero así somos, como cuando tenemos miedo que nos tumba, nos paraliza o nos hace, incluso actuar “sin raciocinio”, ya hay estudios sobre esto, lo ha dicho el emérito doctor Marco Tulio Medina, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas y Medicina de la UNAH.

Vivimos con miedo por el clima de violencia, se han desatado miles de casos de ansiedad y depresión, el hondureño promedio pasa afectado psicológicamente, porque su inteligencia emocional y social no son su fuerte, sino más bien su debilidad. ¿Cómo tomar con calma una amenaza real como el coronavirus?, si ya antes tenemos una carga emocional muy fuerte; primero asimilar que no hay que negar que la enfermedad llegó y seguirá en el país, confiar en que las medidas que las autoridades tomarán serán sabias y oportunas, pero sobre todo confiar en nosotros mismos afrontando nuestra responsabilidad de contribuir a seguir las medidas preventivas, como la higiene y otros cuidados.

No seamos puercos ni burros, y mil disculpas por tan grandes peyorativos, pero de verdad, que parte de la ignorancia es que hay quienes son escépticos a la enfermedad y otros no quieren seguir las instrucciones, no quisiera que a ninguno de mis seres queridos, amigos o a mí me diera esta enfermedad, no quisiera que a nadie en verdad, pero está sucediendo. Dejemos de huir, que ya no haya miedo.