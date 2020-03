Columnistas

También de esta saldremos. La magnitud de la amenaza volverá a sacar los mejor de los hondureños: determinación y compasión. La crisis amerita acción no evasión. Desde el espacio que ocupemos, con responsabilidad y desde el aislamiento, cuidaremos la salud física, mental y espiritual nuestra y la de nuestro entorno. Buena oportunidad para salir mejores de la cuarentena en la que tantos podremos guarecernos del virus. Pero habrá muchos que se arriesgarán por cuidar la salud de los demás, es su labor, les toca. El gobierno y el legislativo tienen que tomar las medidas necesarias para su protección.

Observamos aciertos en el manejo de esta epidemia. Hay gente capaz en los liderazgos nacionales y en específico, en los sanitarios, pero será insuficiente sin el resguardo total de absolutamente todo el personal de los hospitales. Y habrá quienes por su condición de excluidos, de la desigualdad de oportunidades por la que son víctimas del sistema, son tan vulnerables: no pueden almacenar alimentos, no tienen agua para lavarse las manos, menos con que comprarla, ni el gel que en algo la sustituya. Viven del jornal, de su trabajo diario. Y es cuando debemos cuidarnos de caer en el egoísmo, justificado en una seguridad que no será tal si personal de los entes de salud de nuestro país está desprovistos de la totalidad de las medidas de seguridad que aseguren su protección de la enfermedad. Y tenemos que encontrar las formas de solidaridad que alivien la carga a los más desposeídos. Por poco que parezca. Ayudar a los demás, a los que sean. Individualmente u organizados. Son catorce días, para empezar, que cambiarán todo.

En nuestro país, por reflejo de lo que acontece y acontecerá en el mundo y por las consecuencias propias de nuestra vulnerabilidad. ¿Cómo auxiliaremos a los de escasos recursos? ¿Cómo les llegará agua a esos cerros? ¿Cómo se apoya a los entes públicos y privados para que el auxilio oportuno llegue a sus destinos? Es hora de ayudarnos. Sin mezquindades ni oportunismos.