La Principal finalidad del Estado es la persona humana y no el lucro de individuos constituidos en empresarios. Cuando vemos que los hondureños andan hurgando en la basura no podemos hablar de vida mejor.

No, nuestro país no ha mejorado, claro dicen que cada quien habla de la fiesta según le va en ella, si yo ganara un sueldo altísimo claro que diría que para mí hay vida mejor. Pero lo que el Estado debe buscar es el bienestar de la colectividad y no de unos pocos. Además, yo no prestaría servicios por muy bien pagados que sean que vayan en contra de lo que creo y pienso. En primer lugar la Constitución habla que el derecho a la vida es inviolable, que el ser humano es finalidad principal del Estado y este último (El Estado) debe procurar el bienestar de la persona en el siguiente orden de importancia primero la gente debe comer y para ello trabajar, todo trabajo debe ser remunerado y no con propinas, segundo la gente debe tener salud y medicinas, tercero la gente debe ser educada y bien educada, por profesores altamente competentes y bien pagados y por último la gente debe tener seguridad jurídica tanto la persona natural como las personas jurídicas.

Aquí en Honduras el orden de prioridades está invertido desde ya hace mucho tiempo por personas que no tienen formación en valores, creen que el más vivo es el que roba, y no es atrapado, el que mata y no es castigado y el que sabe manipular las leyes a su propia conveniencia. En fin señores, el Estado no es un negocio, es bueno que sea manejado como una empresa pero para fines de beneficio de las mayorías, de los más desposeídos. Nunca el Estado debe de funcionar para provecho propio, para eso está el comercio y las profesiones que nos permiten poner empresas en las que el lucro es la teleología o finalidad. El Estado ideal y sobre todo un Estado pobre como Honduras para salir de su atraso debe canalizar el dinero bien en los rubros antes indicados que son trabajo, alimentación, salud y educación. Es de vital importancia que nuestros impuestos vayan canalizados a estas necesidades y no a propaganda política que debe ser carísima y mucho menos a llenar los bolsillos de personas con trastornos de la personalidad como ser psicópatas para los cuales el fin justifica los medios. Eso no debe ser así.

Es que para mí el funcionario público ya nace para servir y no para servirse podemos citar las distintas profesiones que forman parte de la función pública: policías, maestros, soldados, diplomáticos, congresistas, jueces, magistrados, hasta llegar al presidente, que es el director de este Estado del cual hablamos. Para escribir estas líneas he leído la Constitución y he tratado de hacer memoria de todo lo visto en los diferentes Códigos que estudiamos en la facultad de Derecho. Todos estos Códigos están subordinados a Ley principal que es la Constitución por lo cual a los abogados a veces nos resulta risible que un funcionario público le lea a uno determinado artículo de la Ley de la Administración Pública y le indique su obligatorio cumplimiento cuando los que están a cargo no respetan el 239 Constitucional que prohíbe la reelección y sanciona a aquellos que lo hagan con que cesarán en sus cargos inmediatamente. 321: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” 322: Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: “Prometo ser fiel a la Republica, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” .

323: siempre de la Constitución dice entre líneas “Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”. El famoso 374: que entre líneas dice: “No podrán reformarse el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la Republica al ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y a quienes no pueden ser presidentes el período subsiguiente”.

Según el sistema de pesos y contrapesos los tres poderes del Estado deben controlarse unos a otros de manera complementaria y sin relaciones de subordinación. Aquí en Honduras lamentablemente no está funcionando. Yo estoy trabajando con una Constitución editada en 2018 y veo que todo está bien si fuera observado al pie de la letra, excepto el 304 que trata las Regiones Especiales de Desarrollo como una excepción de la función jurisdiccional ya que “pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo” no podemos someternos a otra ley que no sea la nuestra ni fraccionar nuestro territorio. Y finalmente el 336 “Las empresas extranjeras se sujetarán a las leyes de la Republica”, hablo de hamburguesas y pollo para que me entiendan mejor.

Fueron muy sabios los Constituyente de 1982, difícilmente serán superados por otro grupo igual en esta Honduras de la actualidad, como siempre digo que Dios nos ilumine y ayude a dejar una mejor Honduras de en la que nacimos.