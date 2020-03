Columnistas

Este nombre difícil de pronunciar por ser de origen chino, hoy al escucharlo nos recorre como frío por todo el cuerpo y nos pone la carne de gallina, no solo a los hondureños que estamos tomando el Google Earth y determinando su ubicación, sino de todos los que vivimos en el globo terráqueo. Hoy Wuhan es una ciudad estigmatizada, significado de virus, peste y muerte.

La noticia cayó como un balde de agua fría y como corolario de cuento a finales de año 2019, el anuncio de parte de la prensa internacional era que la población China estaba enfermando por Coronavirus, ahora llamado COVID-19.

Inmediatamente el gobierno chino tomó drásticas medidas, el uso de mascarillas por toda la población, a pesar de la leve gravedad de esta enfermedad poner en cuarentena a más de 50 millones de personas en la provincia de Hubei, en China, fueron confinadas en su región mientras las autoridades intentan prevenir la propagación del virus. Estos millones de personas no podrán salir de sus hogares para hacer compras, ir a sus trabajos, en fin, estarán aislados del resto del país, se comenzó la construcción de varios hospitales en un término de diez días con todo su equipamiento, e informar a la comunidad internacional para que tanto la Organización Mundial de la Salud, (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud, (OPS) tomaran los controles sanitarios pertinentes.

La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote.

En Hubei se cerraron los diversos puertos aéreos, marítimos, terrestres y se hace la desinfección de vehículos, personas y animales para evitar la propagación. Se han destinado miles de millones de dólares para hacer frente a esta epidemia que tiene cariz de pandemia.

Hoy la China enfrenta el desafío ético y moral de la eliminación de personas que están condenadas a la muerte a las cuales se les quiere eliminar y las personas fallecidas deberán ser cremadas para que la propagación no continúe.

En la China los derechos humanos son pisoteados por un Estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista que es de sentido vertical, más estos miles de personas serán sacrificados para que la inmensa población china que es más del billón de seres pueda vivir, como dijo Caifás: “Vosotros no sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre (o miles) muera (n) por el pueblo, y no que toda la nación perezca”.

La población china tiende a obedecer lo que la comunidad científica y sanitaria les exponen. Debido al alto riesgo y a la fácil propagación del virus muchos países del orbe han sido contaminados, a muchos los ha encontrado desprevenidos porque no tienen siquiera los insumos como decir caretas para la boca y nariz que se pueda suplir a los millones de personas que las necesitan.

En las América el coronavirus ha hecho su entrada y en nuestro país nos encontró con los pantalones bajados con el primer caso sospechoso que se presentó en el aeropuerto Toncontín donde nos dejó en evidencia porque “no es lo mismo verla venir que platicar con ella” ya que todos los protocolos ensayados fallaron del mismo momento que se determinó que la señora presentaba síntomas parecidos a los que produce esta enfermedad.

En primer lugar, debieron cancelar el vuelo para que no continuará su ruta, hay que recordar que todos los que viajaban estaban supuestamente contagiados porque en la aeronave el aire acondicionado que circula es cíclico permitiendo que la diseminación de uno a otro fuera efectiva, y en vez de haberlos puesto en cuarentena se le permitió a la nave partir, factor de diseminación efectiva.

No se respetó el debido proceso de mantener en anonimato de la persona afectada, se dio a conocer a los medios electrónicos de comunicación el nombre y apellido a través de la divulgación de la ficha clínica, todos los involucrados en el proceso parecían tontos, descoordinados, corriendo como locos para que los periodistas no los alcanzaran y éstos desprovistos de los más mínimos sistemas de seguridad y exponiéndose al riesgo de contagio valía más sacar fotografías para tener la primicia noticiosa, en pocas palabras si este caso hubiese salido positivo, hoy una inmensa población estaría enfermando, otros falleciendo y todos los hondureños con paranoia.

Cuando llegue a Honduras esta enfermedad, ojalá que no, la diseminación será rápida y efectiva porque somos “machos”, no tememos a la muerte porque somos el pueblo catracho con una alta dosis de valeverguismo, como la tendencia es ser pernicioso en todo porque tenemos costumbres sanitarias que dejan mucho que desear y nos identifican en cualquier parte del mundo como hondureños, andaríamos escupiendo en las calles, aceras, besando “a mundo y a raimundo”, al toser nos ponemos las manos frente a la boca y después con esa saliva saludamos con mucha cordialidad a los demás, también cuando nos sonamos las fosas nasales lo hacemos con dos dedos y tiramos la mucosidad al suelo y posteriormente con el dorso de la mano nos limpiamos, no usamos ni servilletas o pañuelo, somos expeditos.

Tendemos a desechar con mucha facilidad las sugerencias que el sistema de salud hace a través de sus diversos entes que tienen la responsabilidad de dar la educación pertinente, como dice el Solo de nuestro himno nacional: “serán muchos Honduras tus muertos”, que Dios nos agarre confesados.